Donati 34 computer ricondizionati all’Istituto comprensivo Toti

Un gesto concreto per sostenere la scuola e promuovere un uso responsabile della tecnologia. Nel mese di marzo sono stati consegnati 34 computer portatili ricondizionati all’Istituto comprensivo Enrico Toti di Lentate sul Seveso, destinati ai laboratori di informatica dei cinque plessi scolastici.

Donati 34 computer alle scuole di Lentate

L’iniziativa è stata promossa da NGC Medical, azienda di Turate con oltre trent’anni di esperienza al fianco della sanità italiana e controllata da Medtronic, leader globale nella tecnologia medicale. NGC Medical rappresenta un punto di riferimento nazionale nella gestione in service dei reparti ospedalieri e delle sale operatorie, con una particolare specializzazione nelle sale di emodinamica, cardiochirurgia, radiologia interventistica e neuroradiologia.

“Vogliamo sostenere l’accesso degli studenti agli strumenti digitali”

«Abbiamo deciso di donare 34 pc ricondizionati all’Istituto Toti in linea con l’impegno di Medtronic di favorire un’educazione di qualità e inclusiva, sostenendo l’accesso degli studenti agli strumenti digitali e alle competenze tecnologiche fondamentali per il futuro, in linea con il sesto pilastro della nostra missione e il nostro impegno a sostenere le comunità in cui viviamo – spiega Marco De Luigi, ad di NGC Medical – I laptop consegnati provengono dal parco tecnologico aziendale: dispositivi dismessi ma ancora perfettamente funzionanti, che sono stati ricondizionati e preparati dal team IT di NGC Medical per essere riutilizzati in ambito scolastico».

Donati 34 computer per ridurre il divario digitale nelle scuole

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: ridurre il divario digitale nelle scuole del territorio e promuovere un modello di economia circolare, dando nuova vita a strumenti tecnologici ancora perfettamente utilizzabili. I pc saranno utilizzati dagli studenti dell’Istituto per le attività didattiche nei laboratori di informatica dei cinque plessi delle varie frazioni.