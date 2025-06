Il Rotary Sedeca dona materiale per le ambulanze

Il Rotary Sedeca ha donato materiale vario e innovativo da utilizzare sulle ambulanze di Seregno Soccorso e Croce Rossa Italiana di Desio.

Dal Rotary materiale per le ambulanze

Nei giorni scorsi si è concluso un importante e utilissimo service del Rotary Seregno Desio Carate, presieduto da Guido Trabattoni. Il club ha donato ai volontari di Seregno Soccorso e della Croce Rossa di Desio - presenti con una delegazione (fra cui il vice presidente Roberto Villa per l'associazione seregnese) - materiale vario e innovativo per accrescere le dotazioni delle ambulanze, pari a un valore di 12mila euro.

La visita alla sede Soreu

A conclusione del service, nei giorni scorsi i soci del Rotary Sedeca hanno visitato la sala operativa regionale dell’emergenza urgenza sanitaria (Soreu) di Villa Guardia, Como. La Soreu dei Laghi è in funzione dal 1987, con attività 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, soprattutto con l’elisoccorso. I mezzi a disposizione sono un Dual pilot Nvg, operativo anche con manovre speciali notturne e un aeromobile Leonardo Aw139.

Il service del Rotary per le scuole

La visita dei rotariani ha ampiamente soddisfatto i soci, che l’hanno ritenuta interessante e molto istruttiva, osservando dal vivo come funziona la catena di comando del soccorso. Durante la loro visita hanno avuto modo di vedere all’opera i volontari a seguito di due chiamate di soccorso con la partenza dell’elicottero. L’iniziativa segue i corsi Blsd per l’utilizzo del defibrillatore, organizzati dal Rotary Sedeca in favore degli studenti del liceo Parini e del liceo Majorana di Desio, con il patrocinio di Areu.