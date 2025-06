Inaugurato nuovo mezzo di Seregno Soccorso

Domenica 8 giugno inaugurato un nuovo mezzo di Seregno Soccorso destinato al trasporto sanitario semplice. Il furgone, modello Fiat Ducato, acquistato grazie al contributo della Bcc di Carate Brianza. La semplice cerimonia a Seregno sul sagrato del Santuario di Santa Valeria, con la benedizione di don Walter Gheno.

Seregno Soccorso, un nuovo mezzo

Nella giornata erano presenti il vice sindaco William Viganò, l’assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli e, in rappresentanza di Anpas Lombardia, il vice presidente Elio Brambati e la presidente del Comitato provinciale Erminia Colnaghi, oltre ai rappresentanti di Polizia Locale, Carabinieri e delle associazioni locali.

Bcc Carate: "Orgogliosi di questo progetto"

"Inaugurare questo veicolo di Seregno Soccorso non significa solo tagliare un nastro, ma attivare un servizio concreto che migliora la qualità della vita di tante persone fragili - sono le parole di Ruggero Redaelli, presidente della Bcc di Carate Brianza, a margine dell’inaugurazione - Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto, perché crediamo che il nostro ruolo, come banca di comunità, sia anche quello di sostenere il benessere sociale, costruendo alleanze solide a favore dell’inclusione e della dignità".

I ringraziamenti del presidente Redaelli

Il presidente di Seregno Soccorso, Luigi Redaelli, ha ringraziato la Bcc per il contributo che consente di arricchire la flotta: una dozzina di mezzi fra ambulanze e furgoni, a disposizione di circa 140 volontari e dieci dipendenti (di cui due a chiamata), che svolgono un servizio importante per la comunità, come è stato sottolineato negli interventi dei presenti.