Monza, ecco chi sarà il nuovo comandante della Polizia Locale

Novità a Monza: Giovanni Dongiovanni è il nuovo comandante della Polizia Locale. E' risultato il vincitore del concorso indetto dall'Amministrazione comunale del capoluogo brianzolo.

Dongiovanni ha vinto il concorso per comandante

Giovanni Dongiovanni, 42enne milanese, è il nuovo comandante della Polizia Locale con qualifica di dirigente nel Comune di Monza: la notizia è stata ufficializzata pochi minuti fa, anche se era stata ufficiosamente comunicata già nei giorni scorsi al Comando di Seregno, dove è attualmente in servizio con la qualifica di comandante. Dongiovanni era arrivato a Seregno un anno fa, al posto del 46enne Maurizio Zorzetto trasferitosi al comando del Corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons, mentre a Monza prenderà il posto di Pietro Curcio che aveva lasciato l'incarico durante l'estate, al termine della sua carriera lavorativa

Il concorso

52 le candidature complessive pervenute al concorso bandito dal Comune: dopo le prime prove la Commissione ha ammesso agli orali 10 candidati e al termine della selezione il vincitore è risultato Giovanni Dongiovanni.

Dongiovanni, nato a Pavia nel 1981, è laureato in Scienze Economiche con successive specializzazioni anche in “Digital Investigation and Economic Crime”. Alla guida del Comando di Seregno dal 2022, ha al suo attivo analoghe esperienze a Desio, Jesi (An), San Giuliano Milanese e numerose esperienze di coordinamento intercomunale anche in tema di Protezione Civile nei comuni dell’hinterland milanese.

Dongiovanni, al suo arrivo in via Marsala, si troverà alla guida di un Comando composto da circa 110 tra agenti e ufficiali.

“Attendiamo presto il nuovo Comandante – commentano il Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia – certi che insieme potremo continuare a sviluppare i tanti progetti di sicurezza urbana e di presidio del territorio avviati, garantendo anche la piena collaborazione alle autorità di polizia e alle forze dell’ordine costantemente impegnate in città”.

I precedenti incarichi a Seregno e Desio

Prima dell'incarico a Seregno di durata triennale, Dongiovanni dalla metà dell’aprile 2022 aveva comandato il Corpo di Polizia Locale a Desio. In precedenza aveva assunto un analogo incarico a a San Giuliano Milanese e in seguito a Jesi, nelle Marche, dove era rimasto per pochi mesi, prima di rispondere all’avviso di mobilità volontaria promosso dal Comune desiano.