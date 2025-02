Donna 2025: a Seveso un ricco cartellone di eventi per l'8 Marzo

Il Comune di Seveso festeggerà il mese dedicato alla donna e la Giornata internazionale dell'8 Marzo con un cartellone di ben dodici iniziative, tutte gratuite. Teatro, cinema, arte, cultura, divulgazione, salute e sport. C'è un po' di tutto nel ricco programma dedicato all'universo femminile allestito dall'Assessorato allo Sport, Tempo Libero e Commercio.

"Donna 2025": un ricco programma per l'8 Marzo

"Donna 2025" avrà come primo atto giovedì 6 marzo alle 21 all'auditorium "Paolo Cappelletti" dell'ex Fondazione Lombardia per l'Ambiente in Largo 10 Luglio 1976 la presentazione del libro di Elisabetta Buscarini "Al mio posto. Confidenze quasi serie sul mestiere di MoglieMammaMedico". In sala sarà presente l'autrice. L'incontro è organizzato in collaborazione con l'Associazione Don Mezzera.

Una tavola rotonda su violenza di genere e disturbi della nutrizione

Il giorno successivo si va nella vicina Barlassina nella sala espositiva del Banco di Credito Cooperativo (che è anche tra i partner dell'intera rassegna del Comune di Seveso) in via Colombo. Una piccola trasferta perché il Comune di Seveso ha pensato di inserire nel programma di "Donna 2025" anche "Io sono Mia", il progetto contro la violenza di genere e correlazioni con i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione curato dall'Associazione Ananke Family APS. Il menù della serata del 7 marzo prevede una tavola rotonda per approfondire le relazioni tra violenza di genere e disturbo dell’alimentazione con gli interventi di professionisti con specializzazione in disturbi alimentari tra cui un esponente delle Forze dell’Ordine, un legale che si occupa di violenza sulle donne e una rappresentante del Centro Antiviolenza White Mathilda di Desio. Inoltre verrà inaugurata una mostra di pittura con le tele dell'artista Roberto Todaro che ben rappresentano la violenza di genere. Sarà visitabile fino al 15 marzo.

L'8 Marzo in scena Teatro Contatto

Nella Giornata internazionale della Donna (venerdì 8 marzo alle 21) è fissato uno degli eventi clou. Dopo lo straordinario successo riscontrato lo scorso mese di novembre in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" tornano al Cineteatro Politeama i ragazzi di Teatro Contatto (foto in copertina) che porteranno in scena lo spettacolo di Maria Giovanna Palmieri "Il condominio". L'ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi in biblioteca oppure online sulla biglietteria del Politeama.

Incontri, film e giornate della prevenzione

Lunedì 10 marzo alle 21 in biblioteca civica inizia un ciclo di incontri - che durerà fino a giugno - dedicato agli albi illustrati: si chiama "Io leggo con te" e il primo appuntamento è dedicato alle tematiche femminili. Non poteva mancare una rassegna cinematografica all'interno di "Donna 2025". E il primo film che verrà proiettato venerdì 14 alle 21 al Politeama è uno dei grandi successi della stagione scorsa: si tratta dell'opera di Paola Cortellesi "C'è ancora domani". Venerdì 21 marzo sarà la volta della pellicola di Maria Sole Tognazzi "Dieci minuti", il 28 di "Emily" della regista inglese Frances O'Connor e infine si chiude venerdì 4 aprile con "The quiet girl" diretto da Colm Banread. Sabato 15 e sabato 29 marzo (mattina e pomeriggio) tornano le giornate della prevenzione grazie alla collaborazione con la Onlus Salute Donna. Presso il Municipio di Seveso sarà allestito uno spazio per le visite senologiche gratuite. La prenotazione è

obbligatoria dal lunedì al venerdì (16.30-18.30) telefonando al numero 380 6905837. Sempre nella mattinata (alle 10) di sabato 15 marzo con replica alla stessa ora sabato 29, vengono riproposte le lezioni di difesa personale tenute dal maestro Antonino Di Salvo della scuola Tigre Nera Team. Per informazioni ci si può rivolgere allo stesso Di Salvo (347 5993232 - a.disalvo@live.it).

L'assessore: "Vogliamo valorizzare la donna in diversi ambiti"