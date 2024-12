Dono sospeso a Desio: oltre 350 i regali raccolti. L’iniziativa, arrivata alla settima edizione, ideata da Desio Città Aperta e patrocinata dal Comune, ha regalato un sorriso a tanti bambini che altrimenti avrebbero vissuto un Natale meno gioioso.

"Rivolgiamo un ringraziamento speciale a tutte le associazioni, gruppi e volontari coinvolti che, con il loro impegno, rendono Desio un esempio di solidarietà e comunità coesa", hanno dichiarato il sindaco, Simone Gargiulo e l’assessore, Fabio Scalpari, rivolgendosi ai volontari della Posteria sociale, coinvolta nell'iniziativa del Dono sospeso.

Mauro Confalonieri, volontario di Desio Città Aperta, promotrice del progetto, ha evidenziato:

"Ringraziamo i sette negozi della città che hanno aderito all’iniziativa per raccogliere regali come giocattoli e libri. Ringraziamo tutti quelli che hanno acquistato oltre 350 regali: davvero una grande gentilezza. Questa iniziativa conferma come, grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, sia possibile portare gioia e speranza nelle case di chi ne ha più bisogno, soprattutto durante il periodo natalizio".