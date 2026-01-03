“Dono sospeso”: regalato un sorriso a 350 bambini

Sono almeno 350 i regali raccolti a Desio per le festività natalizie grazie al “Dono sospeso” promosso dall’associazione Desio Città Aperta, col patrocinio del Comune. L’associazione ha fatto il punto dell’iniziativa.

“Dono sospeso” giunto all’ottava edizione

Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa di solidarietà prende spunto dal “caffè sospeso” e ha l’obiettivo di consegnare regali di Natale ai bambini delle famiglie bisognose e in difficoltà, e ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Pio XI di Desio. “Anche quest’anno i desiani sono stati molto generosi – commentano soddisfatti Aline Marques, presidente di Desio Città Aperta, e Mauro Confalonieri – Abbiamo raccolto tantissimi doni e abbiamo potuto portare più di un regalo ad ogni bambino”.

“Un grazie a tutti coloro che hanno aderito”

I cittadini hanno acquistato doni nei negozi che hanno aderito all’iniziativa, li hanno lasciati “sospesi” e poi i volontari li hanno raccolti e distribuiti ai bambini di famiglie bisognose, in collaborazione con la Posteria Sociale gestita dal Consorzio Comunità Brianza e con la Caritas. “I commercianti, come sempre, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: vogliamo ringraziare loro e tutte le persone che hanno acquistato un dono”, affermano i volontari di Desio Città Aperta. Libri, giocattoli, articoli di cartoleria. Regali per tutte le età, dai neonati agli adolescenti.

Doni consegnati alla Posteria sociale e in ospedale

Il “Dono sospeso” è arrivato ovunque, a tutte le famiglie che durante l’anno fanno la spesa alla Posteria sociale e anche alle famiglie segnalate da associazioni e volontari. I regali sono stati portati anche ai bambini ucraini ospitati nelle case di accoglienza del Consorzio Comunità Brianza. “Il nostro è un gesto semplice ma significativo: è sempre commovente vedere il sorriso dei bambini e dei ragazzi quando ricevono un dono inaspettato: per loro è una bella e gradita sorpresa”. I volontari hanno portato doni anche al reparto di Pediatria dell’ospedale Pio XI: ogni bambino ricoverato nei giorni di festa ha ricevuto almeno un dono. “Sono gesti d’amore, che rappresentano la cura e l’attenzione di una comunità intera verso i più piccoli”.