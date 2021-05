Dopo Besana anche al centro vaccinale di Meda acqua gratuita per cittadini e personale

Dopo Besana in Brianza, anche al Centro vaccinale di Meda ci si potrà ristorare con l’acqua gratuita a km.0 di BrianzAcque. In mattinata, il Presidente e Ad della monoutility dell’idrico brianzolo, Enrico Boerci, il Sindaco Luca Santambrogio e il Direttore Generale di Auxologico Mario Colombo hanno inaugurato un erogatore posizionato all’ingresso del Palazzetto dello Sport di via Cialdini, trasformato da circa un mese in un Hub realizzato e gestito dall’Istituto Auxologico Italiano in collaborazione con il Comune di Meda e ATS Brianza ed operativo grazie all’impegno di personale che opera a titolo totalmente volontario.

Al centro vaccinale di Meda acqua gratuita per cittadini e personale

Il dispenser fornirà gratuitamente acqua pubblica “plastic free” al personale sanitario, amministrativo, ai volontari e alle quasi mille persone che, ogni giorno, si recano all’hub per la somministrazione del vaccino. Inoltre il personale volontario potrà fruire del dispenser grazie a 100 borracce termiche sempre donate da BrianzAcque.

“Una iniziativa significativa e utile questa di BrianzAcque”, ha evidenziato il Sindaco di Meda Luca Santambrogio, “che conferma la volontà di tutti – enti, società, associazioni, volontari – di contribuire fattivamente alla funzionalità ed anche al miglioramento del confort di operatori e utenti protagonisti di questa fondamentale campagna vaccinale a cui l’hub di Meda, da noi fortemente voluto, sta offrendo il suo prezioso contributo”.

Distribuiti anche i bicchieri biodegradabili

Per agevolare la fruizione dell’acqua sfusa, il cui consumo è destinato ad aumentare con l’arrivo del caldo e dell’estate, BrianzAcque a corredo dei dispenser, ha distribuito un lotto iniziale di mille bicchieri logati, biodegradabili e compostabili. L’acqua che si potrà spillare gratuitamente nelle versioni fresca, liscia e frizzante, garantisce risparmi economici e fa bene all’ambiente perché comporta una riduzione dell’inquinamento legato alla produzione, alla movimentazione e al riciclo delle bottiglie di plastica usa e getta. Al Centro vaccinale Auxologico di Meda fa riferimento una vasta area che, oltre a Meda, comprende i territori di Seveso, Cesano Maderno, Barlassina, Lentate, Seregno, Cabiate.