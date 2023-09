Dopo cinque giorni, è tornato il gas

L'operazione è stata più complessa del previsto tanto è vero che per cinque giorni diverse zone di Lesmo sono rimaste senza gas, ma ora il guasto è stato riparato.

E' tornato il gas in tutta Lesmo

I problemi erano nati a seguito dal temporale di lunedì 28 agosto che, tra le altre cose, aveva determinato la rottura di una conduttura idrica. Una situazione che ha isolato dalla rete del gas per oltre cinque giorni diverse vie della frazioni lesmesi. Sabato, dopo giorni di intenso lavoro, Italgas Reti, non titolare della conduttura che si era rotta, ha ripristinato la normale erogazione del servizio in entrambe le frazioni Gerno e Peregallo, ad eccezione delle case non abitate per le quali viene lasciato un avviso con la richiesta di rivolgersi al numero 800.900 999.

In queste ore Squadre di tecnici di Italgas Reti stanno lavorando ai rispristini degli scavi stradali eseguiti nei giorni scorsi per rimuovere la grande quantità di acqua riversatasi nelle condotte del gas oltre a aver garantito durante tutti gli interventi, la salvaguardia della sicurezza delle reti e degli impianti