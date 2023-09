Lesmo, frazioni ancora senza gas: il calvario prosegue anche sulle strade

Ancora problemi con il gas a Lesmo: a distanza di cinque giorni dal temporale che ha causato grossi problemi alle tubature, diverse vie delle frazioni si trovano senza metano. A causa dei lavori in corso sulle strade, si riscontrano anche enormi disagi alla circolazione, specialmente nelle ore di punta.

Lesmo, frazioni ancora senza gas

I primi problemi sono stati riscontrati nella notte tra domenica a lunedì, quando un forte temporale che ha colpito Lesmo ha causato gravi danni alle tubature del gas e dell'acqua, lasciando numerose vie di Gerno e Peregallo a bocca asciutta. Se però il problema alla rete idrica si è risolto rapidamente, altrettanto non si può dire per gli impianti del metano che invece stanno richiedendo molto più lavoro del previsto. In alcune vie, specialmente a Gerno, la situazione è rientrata; Peregallo invece è ancora isolata.

Le vie interessate

Al momento, i tecnici hanno provveduto allo svuotamento delle condotte in via Caduti per la Patria, Petrarca, Porta, Ungaretti, Boccaccio, Negri e quindi al ripristino della normale erogazione del servizio gas a circa la metà delle utenze interessate dalle interruzioni. Contestualmente si continua a lavorare allo spurgo della rete in via al Parco, Cavour, Mazzini, Italia, alla Cava, Don Gnocchi, Caglio, Modigliani, Cascina Variona e Brughiera, via dei Mille, Marsala, Piazza Garibaldi e viale Maggi per la definitiva risoluzione.

Nella serata di ieri, giovedì 31 agosto, Italgas (ente gestore della rete metano) ha diramato una comunicazione:

"Italgas continua a lavorare alla soluzione del danno subìto alle proprie condotte nel comune di Lesmo, a causa delle infiltrazioni idriche provenienti dalla rete idrica cittadina. L’intervento di ripristino del servizio gas sta richiedendo un grande dispiegamento di forze da parte di Italgas - decine di tecnici sono al lavoro dallo scorso 28 agosto - per effetto della consistente quantità di acqua infiltratasi nelle condotte gas e del particolare profilo orografico del territorio che ha favorito l’accumulo dell’acqua in numerosi punti lungo il tracciato. L’intensa attività, svolta d’intesa e in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha reso possibile contenere il più possibile i disagi a fronte di un evento straordinario che vede Italgas, al pari dei cittadini, tra i soggetti danneggiati dall’accaduto"

Il calvario sulle strade

Intanto però il problema alle condutture sta provocando anche enormi disagi alla circolazione, specie nelle ore di punta del traffico. I numerosi scavi lungo la rete hanno costretto l'azienda a chiudere alcune strade di Peregallo, tra cui via Italia, via alla Cava e via Caglio, causando spaventosi rallentamenti. Ieri sera la coda delle auto ferme in colonna aveva raggiunto Villasanta da una parte e Biassono dall'altra. Disagi che potrebbero aumentare in vista del Gran Premio di Monza in programma questo fine settimana.

Le polemiche politiche

Una situazione che sta suscitando anche polemiche dal punto di vista politico. Il capogruppo di "Si Può Fare", l'ex sindaco Marco Desiderati, ha attaccato l'Amministrazione rea di aver "aver abbandonato i cittadini al loro destino":

"In questa emergenza il sindaco e la sua Amministrazione sono completamente assenti. Non hanno pensato, per esempio, a fornire un numero di telefono del Comune a cui i lesmesi avrebbero potuto rivolgersi per avere informazioni dirette. Il problema non si sarebbe risolto più velocemente certo, ma ci sono molte persone che già solo sapendo di avere un interlocutore si sarebbero sentite più protette. Non hanno pensato che non tutti possono andare a fare una doccia da amici o parenti? Senza contare l'impossibilità per tante persone di consumare un pasto caldo. In questi quattro (oggi cinque, ndr) giorni egregio signor sindaco lei e la sua Amministrazione siete stati totalmente assenti eccetto ovviamente per lo straordinario comunicato in cui avete ricordato a noi cittadini che il disservizio non dipendeva da voi. Per tutto quello che avreste potuto fare voi per i lesmesi invece notte fonda"

La replica dell'Amministrazione non è tardata ad arrivare: