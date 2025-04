Dopo dieci anni accanto ai ragazzi dell'oratorio, don Fabrizio lascia Besana

Don Fabrizio Vismara, da dieci anni responsabile della Pastorale giovanile a Besana in Brianza, fa le valigie. Da settembre inizierà una nuova esperienza di servizio pastorale. Lo ha comunicato lo stesso coadiutore sull'ultimo numero del bollettino parrocchiale così da "confermare in modo ufficiale a tutta la Comunità le notizie che nelle ultime settimane hanno iniziato a diffondersi come voci di corridoio".

Il "trasloco" a settembre

"A partire dal prossimo mese di settembre inizierò una nuova esperienza di servizio pastorale, lasciando la comunità di Besana, dopo dieci anni vissuti gomito a gomito con Voi con grande intensità - il messaggio di don Fabrizio ai parrocchiali besanesi - Ancora non conosco quale sarà la mia destinazione, la terza nel mio cammino sacerdotale, dopo il diaconato e i primi tre anni di sacerdozio vissuti a Cislago e il lungo arco di tempo trascorso a Besana".

Al momento, prosegue il coadiutore, il Vicario Episcopale mi "ha confermato semplicemente che sarò impegnato ancora come prete degli

Oratori e della Pastorale Giovanile, ministero che sono ben contento di poter proseguire, anche grazie alla preziosa esperienza e maturazione di cui posso far tesoro".

Atteso il sostituto

Al posto di don Fabrizio Vismara, arriverà un nuovo responsabile della Pastorale giovanile. "Condizione - sottolinea don Fabrizio - che è stata per molto tempo ovvia, eppure oggi non più così scontata. Auguro, a chi subentrerà a me, di sentirsi “a casa” come ho potuto sperimentare io fin dal primo momento qui a Besana".

La Comunità pastorale Santa Caterina si troverà così a "perdere" un altro dei suoi pilastri dopo il parroco don Mauro Malighetti che lo scorso settembre ha passato il testimone a don Paolo Brambilla.