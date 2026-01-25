Dopo dieci anni chiudono panetteria e cartoleria

Entrambi avevano scelto, per il nome delle loro attività, la parola «fantasia» e ad accomunarli è stata anche la decisione di chiudere dopo dieci anni. Ha già abbassato le saracinesche la panetteria di Camnago «Pane Amore e Fantasia», in via Vittorio Veneto, lo farà a fine mese «Carta, penna e fantasia», la cartoleria in via Roma 30, sotto i portici. Due negozi di Lentate sul Seveso che in un decennio hanno saputo lasciare il segno, in particolare per la professionalità, la gentilezza e la disponibilità dei titolari. E per il rapporto che hanno saputo instaurare con i clienti.

Dopo dieci anni chiude la panetteria di Camnago

«Dopo dieci anni finisce l’avventura della panetteria, ma non finisce ciò che è stata davvero: un luogo di incontri, di abitudini, di sorrisi scambiati anche nelle giornate più storte – il pensiero di Francesco Clemente, che ha guidato l’attività con la moglie Mina – In questi anni non abbiamo servito solo caffè, pane e focacce, ma ascoltato storie, condiviso momenti di vita, creato legami veri. Un grazie profondo va ai veri clienti, a chi ci ha scelto ogni giorno e ci ha fatto sentire parte della propria routine. Un pensiero va al periodo più difficile, quello del Covid, quando tutto sembrava fermo ma noi abbiamo scelto di restare aperti, di esserci facendo consegne a casa non solo ai nostri clienti, ma a chiunque avesse bisogno. E’ stato faticoso, a volte spaventoso, ma anche profondamente umano. Questa chiusura porta con sé sacrifici, notti insonni, speranze e delusioni, ma soprattutto porta con sé un’immensa gratitudine. “Pane Amore e Fantasia” finisce qui, ma quello che abbiamo costruito insieme resterà per sempre nel cuore. Grazie, davvero, a chi c’è stato. Sempre». Mina e Francesco ci tengono a sottolineare che «i dieci anni passati con voi sono stati piacevoli, abbiamo conosciuto persone gentili e perbene. Ci aspettano nuove avventure e, come sempre abbiamo dimostrato di fare, ce la metteremo tutta. Grazie a tutti».

A fine mese abbasserà la serranda anche la cartoleria in via Roma

E’ pronta a voltare pagina anche Renata Hatala, che a fine gennaio si lascerà dietro alle spalle quaderni, colle, matite, materiale scolastico di ogni tipo e per ogni esigenza, ma anche bigliettini per le varie occasioni e oggettistica per tutti i gusti.