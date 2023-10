Fa discutere la comunicazione di Asst Brianza inviata a molti utenti di Seregno e della Brianza per pagare il ticket delle prestazioni erogate dieci anni fa dall'ospedale di Desio.

Dopo dieci anni deve pagare il ticket sanitario

"Non ha corrisposto la quota di partecipazione alle spese sanitarie per una prestazione di cui ha usufruito all’ospedale di Desio dieci anni fa". E’ la comunicazione che Asst Brianza ha fatto pervenire a molti cittadini di Seregno, fra cui il padre di Marco Pellegatta (nella foto), che avevano sostenuto esami clinici e controlli nel nosocomio brianzolo. Allora le prestazioni erano esenti dal ticket, poiché standard, ma adesso dovranno essere pagate. Gli utenti sono letteralmente rimasti senza parole e non potevano credere ai loro occhi.

Le verifiche del Nucleo di controllo dell'Ats

Nelle comunicazioni dell'Asst si spiega che "a seguito delle attività di verifica effettuate dal Nucleo operativo di controllo (Noc) dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) della Brianza" è emerso che, ormai molti anni fa, non è stato corrisposto correttamente "l’importo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria". Le lettere indirizzate agli utenti riportano il giorno della prestazione e la spesa per regolarizzare il ticket relativo al 2013, "in difetto provvederemo al recupero forzoso del credito con aggravio di oneri e spese a suo carico", spiega l'Azienda sanitaria.

Danno erariale in caso di mancata riscossione

Asst Brianza, in una nota, precisa che "agli utenti non sono state chieste spese aggiuntive, ma solo il ticket dovuto. Ogni omissione nel procedimento di riscossione potrebbe configurare per questa Asst un danno erariale". Nella comunicazione inviata all'utenza si richiama anche una casella di posta elettronica a cui, eventualmente, indirizzare le proprie istanze. "L’ufficio competente provvederà a rispondere prontamente". Ma gli utenti sono irritati per la vicenda.

