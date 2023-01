Mancava da due anni a causa della pandemia. Nel 2023 torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Concorezzo.

Dopo due anni di stop torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Concorezzo

Il nuovo sindaco e i consiglieri sono stati eletti a inizio anno scolastico e sabato 28 gennaio alle ore 10.30 incontreranno il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo in Comune. Sarà un momento di reciproca conoscenza e anche un modo per aprire una strada per collaborare nell’ambito di iniziative legate al mondo dei ragazzi e della scuola.

Di che cosa si occupa

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) rimarrà in carica fino a settembre 2023. L'amministrazione ha stanziato nel Piano di Diritto allo Studio una quota di mille euro finalizzata al CCR, mentre la quota destinata alla scuola in generale da investire in "materiale o iniziative a supporto della scuola" è di circa 80mila euro.

Il sindaco e i consiglieri possono esprimersi in merito al funzionamento generale della scuola e sono parte attiva nella raccolta di eventuali segnalazioni o richieste da parte degli studenti. In particolare il CCR ha l’obiettivo di favorire il dialogo e le buone relazioni con le varie componenti della scuola (con insegnanti, personale ATA, dirigenza e famiglie). Inoltre promuove iniziative di solidarietà legate all'attività sul territorio che rientrano nella materia di studio "educazione civica" come ad esempio il donacibo.

"Un bel segnale di coinvolgimento nella vita della comunità"

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta uno strumento di vera partecipazione civile e anche politica dei più giovani- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Siamo quindi orgogliosi di dare il benvenuto, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, al nuovo sindaco e ai nuovi consiglieri. Questi giovani concittadini rappresentano un segnale bello e positivo di vero coinvolgimento nella vita della comunità. A loro va quindi un plauso e il grazie per aver deciso di mettere a disposizione dei loro compagni tempo e impegno. Ricordiamo infatti che le attività del CCR si svolgono al di fuori degli orari scolastici. Sabato mattina proporrò al CCR di aiutare me e l'amministrazione comunale in un importante progetto”.

"Inizieranno a vivere il bello di fare politica"

“Proprio come noi, amministratori adulti, anche il sindaco e i consiglieri del CCR mettono a disposizione un impegno extra, che va oltre le attività quotidiane - ha precisato l’assessore all’Istruzione Gabriele Borgonovo-. E come noi, siamo certi, inizieranno a vedere e a vivere anche il bello di fare politica. Una politica che, se intesa nel modo giusto, va oltre i luoghi comuni e diventa un vero servizio verso la città e, nel caso del CCR, verso la scuola. Da parte nostra c’è la disponibilità e il desiderio di collaborare per iniziative legate alla partecipazione e al mondo della scuola”.