Dopo due anni torna la Festa Campagnola

Biassono

L'evento benefico a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga è in programma dal 27 al 29 maggio e dal 1 al 5 giugno.

Torna la tanto attesa Festa Campagnola di Biassono. L'appuntamento è in programma nel fine settimana del 27, 28 e 29 maggio e dal 1 al 5 giugno.

Festa Campagnola

Come da tradizione, la sagra sarà allestita presso la Cascina Costa Alta, all'interno del Parco di Monza, in località Biassono. Sarà presente un'area cucina con piatti della tradizione, un'area gioco per i più piccoli e un programma di intrattenimento musicale. L'evento è organizzato per sostenere le attività di ricerca del centro per la cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza.

Il post degli organizzatori

"Abbiamo pensato molto a come preparare questo post: volevamo che fosse carico di tutte le emozioni che ci hanno accompagnato in questi due anni - spiegano gli organizzatori - Volevamo fosse denso del desiderio, della voglia di fare e della speranza di ritornare che non ci hanno mai abbandonato neanche quando le circostanze e gli eventi pandemici che hanno colpito tutti noi sembravano non lasciare spazio a nessun spiraglio di normalità e positività.

Volevamo fosse denso di tantissime cose, d’altra parte però ci rendiamo conto che l’unica cosa che realmente vogliamo è il vostro sostegno e la vostra presenza all'edizione 2022 della Festa Campagnola".

Il ritorno dopo la pandemia

"Sono passati due anni dall’ultima volta che ci siamo incontrati sul prato di Costa Alta. Due anni dalla capillarità di magliette rosse che si mischiavano in mezzo a voi, da sempre affezionati e sostenitori della nostra festa e del Comitato Maria Letizia Verga. Due anni che, fortunatamente, sono stati alleggeriti dall'edizione “Stem a cà” e dalla cauta ripresa di piccole iniziative del nostro gruppo sul territorio. Due anni che ci hanno tenuto lontano fisicamente ma non mentalmente: sono stati tantissimi i post, messaggi e commenti dove chiedevate di noi; desiderosi di conoscere come e quando saremmo tornati. Noi siamo pronti a tornare. Voi siete pronti a essere dei nostri? Non vediamo l’ora di ricontrarvi tutti i prossimi week end: 27, 28, 29 maggio; 1, 2, 3, 4, 5 giugno.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 maggio 2022.