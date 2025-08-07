Dopo gli atti vandalici bookcrossing di nuovo disponibile

In città

L'assessore Mastrandrea: "Grazie al Distretto del Commercio abbiamo potenziato i punti di bookcrossing, una opportunità culturale e di convivialità".

A Seveso dopo gli atti vandalici di nuovo disponibili i due punti di bookcrossing. Dopo l'estate in arrivo un terzo.

Due i punti di bookcrossing in città

Sono attualmente due in città i punti di bookcrossing (associati alle cosiddette "smart bench", panchine di arredo urbano ad alta tecnologia che offrono la possibilità di collegarsi a Internet o di ricaricare i cellulari) installati grazie al Distretto del Commercio e al bando di Regione Lombardia "Sviluppo dei Distretti del Commercio". In particolare quello in via San Fermo della Battaglia, in pieno centro, dopo gli atti vandalici che lo hanno colpito lo scorso mese di marzo, è stato pienamente restituito alla cittadinanza dopo un intervento di manutenzione. Lo stesso per quello in via Maderna.

Dopo l'estate un terzo in arrivo all'Altopiano

Dopo l'estate ne verrà consegnato un terzo alla città di Seveso in Largo Fiamme Gialle nei pressi della Caserma della Guardia di Finanza, località Altopiano.