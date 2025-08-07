In città

Dopo gli atti vandalici bookcrossing di nuovo disponibile

L'assessore Mastrandrea: "Grazie al Distretto del Commercio abbiamo potenziato i punti di bookcrossing, una opportunità culturale e di convivialità".

Dopo gli atti vandalici bookcrossing di nuovo disponibile
Pubblicato:

A Seveso dopo gli atti vandalici di nuovo disponibili i due punti di bookcrossing. Dopo l'estate in arrivo un terzo.

Due i punti di bookcrossing in città

Sono attualmente due in città i punti di bookcrossing (associati alle cosiddette "smart bench", panchine di arredo urbano ad alta tecnologia che offrono la possibilità di collegarsi a Internet o di ricaricare i cellulari) installati grazie al Distretto del Commercio e al bando di Regione Lombardia "Sviluppo dei Distretti del Commercio". In particolare quello in via San Fermo della Battaglia, in pieno centro, dopo gli atti vandalici che lo hanno colpito lo scorso mese di marzo, è stato pienamente restituito alla cittadinanza dopo un intervento di manutenzione. Lo stesso per quello in via Maderna.

Dopo l'estate un terzo in arrivo all'Altopiano

Dopo l'estate ne verrà consegnato un terzo alla città di Seveso in Largo Fiamme Gialle nei pressi della Caserma della Guardia di Finanza, località Altopiano.

"Grazie al Distretto del Commercio abbiamo potenziato i punti di bookcrossing in città che, dopo un intervento di manutenzione da parte della ditta incaricata, sono stati riattivati e sono quindi di nuovo disponibili per tutti gli amanti della lettura. Avremo così un'opportunità culturale e di convivialità da vivere nella nostra città, soprattutto per chi, per scelta o necessità, rimarrà a Seveso nel mese di agosto",  dice l'assessore Marco Mastrandrea con delega al Commercio.

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151