Dopo i due attentati interrogazione del Pd sulla sicurezza

«Dopo i due attentati dinamitardi che cosa sta facendo l’Amministrazione comunale per potenziare la sicurezza in città?». A chiederlo attraverso un’interrogazione i consiglieri comunali del Pd di Lentate sul Seveso Lorenzo Fontana, Cinzia Bellusci, Armando Caimi e Angelo Barreca, preoccupati dopo i due recenti atti intimidatori avvenuti ai danni dell’assessore Matteo Turconi Sormani e del «Bar Roma» situato nell’omonima piazza.

Petardo sull'auto dell'assessore Matteo Turconi Sormani

Il primo risale alla sera del 27 febbraio, quando qualcuno aveva fatto esplodere un petardo sul parabrezza dell’automobile dell’assessore, parcheggiata su una via privata nei pressi della sua abitazione, a Copreno.

Esplosione al Bar Roma

Il secondo è accaduto nella notte dell’8 marzo, quando era stato messo in atto un grave attentato ai danni del bar di via Roma. L’esplosione aveva gravemente danneggiato l’ingresso dell’esercizio e la galleria pedonale del condominio in cui è situato il locale.

"I due attentati hanno preoccupato molto i cittadini"

«Due fatti che hanno destato forte preoccupazione tra la popolazione residente nel nostro Comune, sia perché sono state coinvolte figure istituzionali sia perché sono stati compiuti atti violenti, che hanno messo a repentaglio la sicurezza dell’intera comunità - afferma il gruppo di minoranza - Le due azioni eversive sono state compiute in orari serali/notturni, dalle rivelazioni degli organi di stampa intorno alle 23, e senza che nessuno si potesse accorgere preventivamente di quanto stava accadendo».

"Dopo gli attentati quali misure sono state intraprese per aumentare la sicurezza?"

Esprimendo la piena solidarietà all’assessore Turconi Sormani e al titolare del «Bar Roma», il Pd chiede all’Amministrazione comunale «quali misure siano state intraprese o programmate per aumentare la sicurezza della nostra comunità, al fine di prevenire eventi di tale gravità e di perseguire gli autori di questi vili atti criminali, visto che fino ad oggi non è stata data alcuna comunicazione in merito».

Proseguono le indagini dei Carabinieri

Il sindaco Laura Ferrari fa sapere che risponderà per iscritto alle domande del Pd. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri su entrambi i fronti: al vaglio diverse ipotesi, non è escluso che i due attentati siano stati messi in atto dalla stessa persona.