Attentato al bar Roma: caccia al responsabile

Attentato, poco prima delle 23 di sabato 8 marzo 2025, al bar Roma di Lentate sul Seveso, sotto i portici nell’omonima piazzetta. Ignoti hanno fatto esplodere una bombola di gas da campeggio davanti al locale. Un boato che è stato avvertito in buona parte della città e ha causato ingenti danni al vetro della porta d’ingresso, all’insegna, all’impianto elettrico, ma anche alla copertura del porticato, da dove sono caduti diversi pannelli.

Attentato al bar Roma: fatta esplodere una bombola di gas da campeggio

La violenta esplosione ha richiamato sul posto diversi residenti lungo la via, ma anche i gestori del bar, marito e moglie di origine cinese. Nel giro di poco sono accorsi anche i Carabinieri, per i rilievi del caso, e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, delimitandola con nastro bianco e rosso. Intervenuta, per precauzione, anche un’ambulanza della Croce Rossa lentatese, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

"Un boato poco prima delle 23"

«Sabato ho chiuso il locale alle 21.40 e poi sono andato a casa, in un palazzo dall’altra parte della strada - ci ha spiegato Marco, come viene chiamato il marito di Gao Yuhua, la titolare - Poco prima delle 23 ho sentito una forte esplosione, ma inizialmente ho pensato che fossero dei ragazzini che stavano festeggiando il Carnevale in piazza».

Subito dopo, però, è suonato l’allarme del bar:

«Mi sono affacciato al balcone e ho visto che erano caduti dei pezzi del porticato. Sono subito sceso a vedere».

Desolante la scena che si è trovato di fronte ai suoi occhi: la porta di ingresso e l’insegna danneggiate, i pannelli del portico a terra. Un danno ingente, che però non ha scoraggiato gli inarrestabili cinesi, che da diversi anni gestiscono il locale al civico 37 della via Roma.

"Non abbiamo sospetti su nessuno"

Domenica mattina erano già al lavoro:

«Non si può accedere dalla porta principale, ma quella secondaria è aperta e i clienti possono entrare da lì». Non hanno sospetti su chi possa avercela con loro: «Non abbiamo subito minacce e non abbiamo problemi con nessuno», ha dichiarato Marco.

Al vaglio le immagini delle telecamere per risalire al responsabile dell'attentato

Saranno le indagini dei Carabinieri a fare chiarezza sul movente dell’attentato e sul responsabile. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali della piazzetta. Al momento nessuna pista è esclusa, dato che il bar è stato più volte al centro di interventi dell’Arma per schiamazzi, clienti un po’ «esuberanti» ma anche liti in famiglia tra gli stessi cinesi. Nel dicembre del 2017 il locale era stato chiuso dalla Questura per otto giorni per motivi di sicurezza e perché «mal frequentato».

Il sindaco si sta interessando alla vicenda

Anche il sindaco Laura Ferrari, che da tempo sta cercando di risolvere le problematiche di microcriminalità, degrado e vandalismi nell’area di piazza Roma, anche interfacciandosi con la Prefettura, si è interessata alla vicenda: