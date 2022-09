Dopo il Ghisallo, Porcini conquista anche la Colma di Sormano

Per 100 volte il ciclista veranese, Salvatore Porcini ha "scalato" la Colma di Sormano: 8000 km in sella alla sua bici, in 115 giorni. Ogni giorno un dislivello di 1150 metri.

L'impresa iniziata a maggio

Un solo giorno di riposo alla settimana, e poi tutti i giorni a pedalare: è questa la routine di Salvatore Porcini, veranese, dall'inizio dell'anno ad oggi. Proprio questa mattina, 21 settembre, ha concluso un'altra delle sue imprese: su e giù da Verano alla Colma di Sormano, 80km al giorno, per 100 volte. Ha iniziato il 27 maggio, subito dopo la conquista del Ghisallo e già domani è pronto a ricominciare, per altre pedalate in alta quota. "Ho iniziato il 1 gennaio e non mi sono praticamente mai fermato - ha raccontato - voglio raggiungere entro la fine dell'anno i 25.000 km e arrivare a 300.000 metri di dislivello. Già da domani tornerò in sella per fare tante altre belle salite".

Il tifo dei suoi concittadini

Mercoledì mattina, prima della partenza da casa, alla volta della Colma, a sostenere il veranese c'era un gruppo di amici ciclisti di Robbiano, ma anche il sindaco Samuele Consonni, che ha voluto dare l'imbocca al lupo al suo concittadino. "Ci siamo trovati tutti davanti al municipio alle 8 e poi siamo saliti alla Colma. Ad aspettarmi in cima anche alcuni amici del paese che mi aspettavano per festeggiare questo altro traguardo".

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDì 27 SETTEMBRE