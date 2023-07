Dopo il maltempo a Desio si ritorna lentamente alla normalità: ecco cosa riapre e cosa resta chiuso

Dopo il maltempo degli ultimi giorni e le attività di ripristino e messa in sicurezza andate avanti senza sosta dopo l'ondata di pioggia e vento che ha scosso la Brianza, Desio lentamente torna alla normalità.

Dopo il maltempo a Desio si ritorna lentamente alla normalità

Ha riaperto al pubblico Parco Tittoni, relativamente alle attività ricreative/culturali con le limitazioni degli spazi appositamente individuati con nastro bianco e rosso.

Sempre oggi, 28 luglio 2023 hanno riaperto anche alcuni orti comunali mentre, da domani sabato 29 luglio, è prevista la riapertura al pubblico della seguente area: Cimitero di Piazza Divina Misericordia con esclusione delle aree parco pertinenziali, opportunamente delimitate, che devono essere oggetto d’interventi di messa in sicurezza delle alberature in situazioni precarie.

Restano chiusi:

- Parchi e giardini pubblici (sia delimitati che non delimitati da recinzione)

- il Cimitero di Viale Rimembranze

- il Centro A. Moro e edifici pubblici limitrofi compreso il centro sociale Il Girasole.

Apertura straordinaria della piattaforma ecologica

Intanto è stata predisposta dall'Amministrazione comunale un'apertura straordinaria della Piattaforma ecologica ai privati cittadini e un conferimento ‘in via del tutto eccezionale’ della raccolta del verde, proprio a seguito del maltempo.

“Siamo ancora in emergenza dopo gli eventi calamitosi dei giorni scorsi che si sono abbattuti anche sulla nostra città – spiegano il Sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco, nonché Assessore all’Ambiente e alla Sicurezza, Andrea Villa – Ci sono diverse situazioni ancora da sistemare, tutti, ciascuno per le proprie competenze, si sono adoperati per fare ritornare Desio alla normalità. Per questo abbiamo chiesto a Gelsia Ambiente, che ringraziamo per il costante supporto e la continua collaborazione, di offrire la possibilità di ampliare gli orari di apertura al cittadino in questo periodo concitato e frenetico per tutti, con l’intento di rafforzare il servizio a fronte della temporanea situazione di bisogno”.

Giorni e orari

L’APERTURA STRAORDINARIA. La Piattaforma ecologica di via Einaudi 3 resterà aperta anche nei giorni di mercoledì e venerdì ai privati cittadini, a partire da venerdì 28 luglio sino al 12 agosto, proprio per garantire un servizio su più giorni in questa fase di emergenza.

In attesa della prossima raccolta del verde, in calendario nei giorni 7, 8 e 9 agosto, in via del tutto eccezionale, sarà possibile conferire nei sacchi blu con microchip gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di cortili, aree esterne di pertinenza e altro, in quantitativi non superiori a 3/4 sacchi ad utenza. Il rifiuto dovrà essere conferito nei giorni di raccolta del secco.

Qui tutte le modalità di raccolta e i consueti orari di accesso alla Piattaforma Ecologica: