Dopo la manutenzione, la campana è tornata al suo posto

Besana

"Tornerà presto a suonare" ha assicurato il parroco, don Mauro Malighetti

E' finita "sotto i ferri" per quattro giorni e oggi, venerdì 19 novembre, la campana della Basilica romana minore di Besana in Brianza è tornata al suo posto.

Quattro giorni di manutenzione

Martedì la campana era stata prelevata dal campanile per un intervento di manutenzione. Questa mattina, venerdì, è stata riposizionata e "tornerà presto a suonare", ha assicurato il parroco della Comunità pastorale Santa Caterina, don Mauro Malighetti.

Tutti con il naso all'insù

Le operazioni per il riposizionamento della campana hanno visto impegnata in piazza Umberto una gru mobile che ha occupato tutti gli stalli a ridosso della Basilica, attirando anche gli sguardi di diversi curiosi che per l'intera mattinata sono rimasti con il naso all'insù.