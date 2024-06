Dopo la petizione, le mamme: "Vetri rotti e rifiuti, al parco giochi non è cambiato niente"

Con il bel tempo nel parchetto di via Volta a Desio i problemi si sono ripresentati. Per terra cocci di vetro e rifiuti. Nuova segnalazione da parte delle mamme che un paio di mesi fa avevano avviato una petizione per l’area giochi nelle vicinanze del Polo tecnologico, non lontano dal centro cittadino.

Parco giochi di via Volta, le mamme: "Rifiuti e vetri rotti"

La raccolta firme aveva evidenziato lo stato di degrado del parchetto frequentato da tanti genitori con bambini, e chiesto attenzione all’Amministrazione comunale. "Quando abbiamo avviato la raccolta firme e fatto presente il degrado sembrava che qualcosa si fosse mosso e la spazzatura era stata ripulita. Poi è iniziato il maltempo e finché ha piovuto la situazione è stata tranquilla, perché nessuno ci veniva - evidenzia Sara Messina, la mamma che ha promosso la petizione - Appena è tornato il sole invece siamo alle solite. Vicino ai giochi abbiamo trovato ancora rifiuti e cocci di bottiglie di vetro; probabilmente sono stati lasciati da qualcuno che frequenta l’area di sera. I cestini strabordano di immondizia. Per i nostri bambini che vengono a giocare, di conseguenza, il parco non è sicuro".

"Nessuno del Comune è venuto a pulire"

Sparsi nell’area giochi i genitori hanno notato bottiglie e lattine, cestini che strabordano di immondizia, vetri rotti sparsi in vari punti. "Nessuno del Comune è venuto a pulire - proseguono le mamme, dispiaciute e arrabbiate - Non è cambiato niente purtroppo". Dopo la protesta di marzo il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa, aveva garantito l’intenzione di riqualificare il parco giochi, per cui è già stato approvato il progetto e per cui è arrivato un contributo di 90mila euro dalla Regione.

Il parco giochi sarà riqualificato, c'è già il progetto

"A giugno è prevista la variazione ed entro l’anno i lavori partiranno - garantisce Villa - Gelsia Ambiente passa a pulire, bisogna capire se si è trattato di un episodio o se la situazione si ripete". Per il parco, intitolato a don Costante Pastori, è prevista la sostituzione dei giochi rotti, nuove panchine e rampe d’accesso per le carrozzine. Nel frattempo i genitori chiedono di poter "essere coinvolti alla riprogettazione del parco. Ho delle competenze e vorrei metterle a disposizione - afferma Sara Messina, che è una pedagogista - in modo da mettere a confronto le proposte dei genitori con quelle del Comune". "Io sono a disposizione, se vogliono le mamme possono contattarmi", conferma Villa.