Doppio appuntamento al Parco GruBrìa e Brianza Centrale

Due importanti appuntamenti domenica 21 maggio al Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale per conoscere e apprezzare le aree verdi del Parco che abbracciano le nostre città.

La Giornata del verde pulito durante la mattina

Al mattino si svolgerà la Giornata del Verde Pulito (appuntamento istituito da Regione Lombardia con Legge Regionale 14/1991 per sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti), organizzata dai Comuni di Cusano Milanino, Desio, Muggiò e dal Parco, con il supporto delle associazioni del territorio. I cittadini saranno accompagnati in alcune aree del Parco, con partenza da 4 diversi punti di ritrovo, con guanti e sacchetti alla mano, per ripulire insieme le aree verdi.

BioBlitz, invece, nel pomeriggio

Al pomeriggio il BioBlitz: un altro appuntamento proposto da Regione Lombardia per arricchire la banca dati della biodiversità della Lombardia. Accompagnati dagli educatori ambientali del Parco i partecipanti verranno coinvolti in attività di osservazione della natura, raccoglieranno insieme foto e informazioni su animali e piante. Il materiale prodotto verrà inviato tramite l’App iNaturalist a un database. Le attività si svolgeranno nell’ “area della Valera” (area verde tra i comuni di Desio, Varedo e Nova Milanese). Gli eventi organizzati dal Parco sono finalizzati a creare un’alleanza tra il i cittadini, le istituzioni e il mondo associativo per valorizzare gli spazi aperti e il tessuto agrario residuo in una delle aree più urbanizzate d’Europa.

Come nasce il parco GruBrìa

Il Parco GruBrìa nasce il 19 dicembre 2019 dall’unione dei due parchi Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale, da cui prende il nome. Vi aderiscono 10 comuni: Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno e Varedo. Si estende su 2.000 ettari, con una superficie non sempre omogenea, spesso costituita dai pochi spazi aperti rimasti fra le aree urbanizzate del Nord Milano e della Brianza Centrale, che ospitano ben 350.000 abitanti. Gli interventi di riqualificazione ambientale, realizzati con boschi, filari, prati permanenti, percorsi, canali, specchi d’acqua e parchi territoriali, permettono di incrementare il valore ecologico di queste aree offrendo servizi ecosistemici alla cittadinanza. Il sistema dei percorsi aperti alla fruizione, attualmente di oltre 30 chilometri, permette altresì di presidiare costantemente le aree, contenendo e contrastando il degrado paesistico e ambientale che in passato ha caratterizzato parte dei di questi territori.

I due programmi della giornata

Il programma degli eventi nel dettaglio:

Giornata del Verde Pulito

Ora e luogo di ritrovo:

9 Desio - parcheggio palestra delle Farfalle (Largo Atleti Azzurri d’Italia)

9 Desio - area giochi al fondo di via Bosio

9.30 Muggiò - ingresso parco Superga (Via Legnano)

9.30 Cusano Milanino - ingresso parco Ippocastani (via XXV Aprile)

BioBlitz

Ora e luogo di ritrovo

15.30 Desio – di fronte al parcheggio di via S. Vincenzo De' Paoli (incrocio con via Martiri delle Foibe)