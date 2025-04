Doppio evento per la Fernetland Musikkapelle

Un doppio evento per celebrare i 35 anni di carriera del maestro Armando Saldarini: il primo e unico concerto dell’orchestra «Fernetland Musikkapelle» e la partecipazione al concorso bandistico internazionale «Flicorno d’Oro».

Fernetland Musikkapelle

L’orchestra, composta da musicisti professionisti e dai migliori strumentisti delle bande di Besana, Triuggio e Valmadrera, si è esibita all’auditorium di Casatenovo, ricevendo calorosi applausi da parte del numeroso pubblico. Significativo il programma: «Avevamo un brano obbligatorio molto impegnativo, “Seid” di Torstein Aagaard-Nilsen - spiega il maestro Armando Saldarini di Triuggio - Come brano libero abbiamo portato “Divergences” del compositore belga André Waignein, nel decimo anniversario dalla scomparsa, che ho avuto il piacere di conoscere. Abbiamo inoltre eseguito una marcia di Amilcare Ponchielli e concluso il concerto con Tancredi Overture di Gioacchino Rossini».

La partecipazione al Flicorno d'oro

La formazione, diretta da Saldarini, si è esibita anche al concorso bandistico internazionale «Flicorno d’Oro» di Riva del Garda, unica italiana in gara nella categoria Eccellenza. «La Fernetland Musikkapelle è nata proprio con lo scopo di partecipare al concorso bandistico di Riva del Garda - spiega il maestro - Vedere 89 musicisti, dai 17 anni in su, tra cui almeno 15 direttori di gara, suonare per me è stato davvero emozionante. Sono tutti bravi musicisti, tanti di loro li ho visti crescere. Obiettivo dunque centratissimo, quello della Fernetland Musikkapelle sarà un ricordo che ci porteremo sempre nel cuore». Il maestro Saldarini è alla guida della «Santa Cecilia» di Besana dal 1999 e della «Santa Cecilia» di Triuggio dal 2004. La «Santa Cecilia» di Valmadrera è l’ultima arrivata in famiglia nel 2019.

