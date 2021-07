Prenderanno il via dopo l’estate e si concluderanno entro la fine del mese di novembre i lavori di ripristino del manto d’asfalto nelle tratte interessate dal tracciato di posa della dorsale idrica “Dorsale di adduzione da Bernareggio a Correzzana”.

Dorsale idrica, il Comune chiede i ripristini dei manti d’asfalto

Proprio in questi giorni è in atto una costante interlocuzione fra Amministrazione Comunale di Usmate Velate e Gruppo CAP – società che sta eseguendo gli interventi in oggetto – per richiedere il ripristino definitivo delle tratte già interessate da ripristino provvisorio, che sul territorio di Usprimamonza.it/…/dorsale-idrica-lavori-al-via-a-usmate-l8-giugnomate Velate hanno uno sviluppo complessivo di circa 2,3 km.

Gli interventi e le zone interessate

Le opere di asfaltatura non spettano al Comune, ma sono di esclusiva competenza dell’esecutore. Sulla base di un cronoprogramma condiviso fra l’Ente e Gruppo CAP, si è definita la conclusione della cantierizzazione entro il mese di novembre 2021. Gli interventi riguarderanno viale Europa (nelle sole corsie interessate dalla tratta), SP177 (corsia lato destro verso Camparada), via Volta (intera carreggiata sino alla rotonda di incrocio Via Lecco) Via Brina (intera carreggiata), Via Cottolengo (intera carreggiata) e Via Manzoni (intera carreggiata).

In tutti i casi è prevista la fresatura del manto superiore e la posa di un nuovo manto d’asfalto. Per le tratte di futura realizzazione, l’esecuzione dei ripristini verrà effettuata nel corso del 2022.