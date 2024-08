Drogava le vittime e le derubava: la "mantide" di Cornate verso il patteggiamento

Patteggiamento in vista per Lyndis Perez Felip, 40 anni, cittadina cubana con passaporto boliviano residente a Cornate d’Adda, arrestata e portata a San Vittore a gennaio dopo un grave malore accusato da un 66enne di Trezzo, abbordato su un sito di incontri (dove si presentava con lo pseudonimo ‘Beautiful F’), e drogato di nascosto con il sonnifero nel caffè.

La "mantide" di Cornate verso il patteggiamento

La donna potrebbe chiudere la sua vicenda processuale a settembre, davanti al gup di Monza, con una pena finale patteggiata a 5 anni di reclusione. Cinque sono anche gli episodi contestati che le valgono le accuse di rapina e lesioni. Il 26 gennaio l'episodio che ha portato al fermo, con un uomo trasportato in elicottero in ospedale.

Le altre segnalazioni

Nello stesso mese, il giorno 15, un tassista 51enne del milanese era stato soccorso mentre era completamente privo di sensi, dopo essere stato derubato dell’incasso di circa 600 euro. Prima di questi fatti, che hanno portato alla misura restrittiva, risultavano in procura altre due segnalazioni raccolte dalla polizia locale di Cornate, tra cui anche quella di un uomo arrivato apposta dalla Svizzera per incontrarla. In seguito è arrivata una quinta denuncia.