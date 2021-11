Il futuro della Lombardia in un video

Si tratta di Federico Sambruni di Lentate sul Seveso e Simone Giacobbe di Lissone.

Sono 13 le ragazze e i ragazzi lombardi vincitori, con i loro video, della seconda edizione del concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce'. Tra loro anche due brianzoli.

Due giovani brianzoli premiati nel concorso di Regione Lombardia

La seconda edizione del concorso prevedeva l'invio di un video originale che descrivesse con gli occhi dei giovani le espressioni e le prospettive future per la Lombardia.

Tre le categorie previste: 18-24 anni, 25-29 anni e 30-34 anni. Una quarta categoria speciale, la menzione 'All you need is law', è stata riservata ai video incentrati sulla tematica della Legge Regionale per i giovani, attualmente in fase di elaborazione.

I 45.000 euro del montepremi sono stati suddivisi in premi di 5.000 euro per i primi classificati di ogni categoria, 4.000 per i secondi, 3.000 per i terzi e 2.000 per i quarti. I vincitori della menzione speciale si aggiudicano un assegno di 1.500 euro.

Tra i vincitori come detto rientrano anche due giovani di Monza e Brianza, entrambi della categoria 25-29 anni. Si tratta di Federico Sambruni di Lentate sul Seveso che ha partecipato al concorso con #SaveFellaria e si è classificato terzo e di Simone Giacobbe di Lissone che ha conquistato il quarto posto con "Il futuro ha la mia voce".

"L'iniziativa - spiega Stefano Bolognini, assessore regionale a Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione - si è rivelata un vero successo. Abbiamo ricevuto filmati ad alto contenuto emozionale che confermano quanto le nuove generazioni desiderino e possano dare un contributo fondamentale alla crescita della nostra regione".

"Abbiamo ricevuto - ha rivelato l'assessore - molti video con immagini emozionali che testimoniano la volontà di coinvolgimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi nella costruzione del nostro futuro. Per questo faccio i miei complimenti ai vincitori e a tutti quelli che hanno partecipato al concorso per il loro impegno e per essersi messi in gioco con passione e creatività".

Prime visioni sui canali social di Regione

"Voluta dalla Giunta - conclude Stefano Bolognini - per coinvolgere attivamente i giovani nella costruzione di una Lombardia ancora più inclusiva, particolarmente sensibile anche alle loro esigenze, quest'iniziativa verrà ripetuta anche in futuro. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà a Palazzo Lombardia. Intanto, i video più emozionali di quest'edizione saranno veicolati nelle prossime settimane sui canali 'social' di Regione Lombardia".

Tutti i giovani premiati

Di seguito la graduatoria dei premiati con il comune e la provincia di residenza e il titolo dei video.

CATEGORIA 18-24 ANNI

1.Jacopo Graziano (Milano - MI) - Lombardia 2030;

2.Diego Valenzise (Milano - MI) - Il futuro è qui, ora;

3.Giacomo Casandrini (Paderno Dugnano - MI) - Una voce diversa, ma uguale;

4.Michela Zilioli (Casnigo - BG) - La nostra voce.

CATEGORIA 25-29 ANNI

1ex-aequo. Lodovico Ronca (Pompiano - BS) - Lombardia 2030. Accendi il futuro;

1ex-aequo. Carlotta Emma Bergamasco (Paderno Dugnano - MI) - Stereòtipo;

2.Simone Favalli (Castel Mella - BS) - Strade per il futuro;

3.Federico Sambruni (Lentate sul Seveso - MB) - #SaveFellaria;

4.Simone Giacobbe (Lissone - MB) - Il futuro ha la mia voce.

CATEGORIA 30-34 ANNI

1.Andrea Tonoli (Gandelino - BG) - Il futuro siete voi;

2.Giulia Muratori (Capriolo - BS) - Il futuro avrà anche la nostra voce.

MENZIONI SPECIALE: 'ALL YOU NEED IS LAW'

- Matilde Silvestri (Milano - MI) - Cara Lombardia;

- Tommaso Olivieri (Milano - MI) - Il tuo domani inizia quando inizi a pensarlo.