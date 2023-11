Una giornata di festa, il prossimo sabato 25 novembre, per celebrare la Protezione Civile di Cesano Maderno.

Due nuovi automezzi per la Protezione Civile

Al magazzino comunale di via Fermi, dove l’associazione custodisce le attrezzature e veicoli utilizzati quotidianamente nel servizio alla popolazione di Cesano Maderno e Barlassina, a partire dalle 15.30 si terrà l’inaugurazione di due nuovi automezzi che andranno ad arricchire il parco auto associativo. Due acquisizioni realizzate grazie alla vincita di bandi pubblici e grazie al supporto del Comune di Cesano Maderno.

Un sollevatore telescopico e un furgone



Uno è un sollevatore telescopico Merlo TF30, vinto con un progetto del bando nazionale promosso dal Dipartimento, un mezzo speciale che si dimostrerà utile nelle attività operative sia per gli interventi locali che sul territorio nazionale. L’altro è un Citroen Berlingo, utile al trasporto di volontari e attrezzature. Anche in questo caso il bando di Regione Lombardia ha creato l'occasione per acquisire il mezzo in comodato d'uso, grazie al supporto del Comune.

Atteso l'assessore regionale La Russa

Alla presenza delle autorità civili e militari (sono attesi i sindaci di Cesano, Gianpiero Bocca e Barlassina, Piermario Galli, l'assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa e la consigliera delegata della Provincia di Monza e Brianza Marina Romanò), delle altre associazioni del territorio e di tutti gli amici dell’associazione, la Protezione Civile ringrazierà ufficialmente tutti i volontari che prestano servizio da anni, conferendo loro i riconoscimenti per anzianità di servizio dai 5 ai 25 anni.