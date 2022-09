Due sorelle veranesi star a "Cortesie per gli ospiti"

Silvia e Monica Simioli, entrambe veranesi residenti in paese martedì 13 settembre sono state protagoniste in tv della trasmissione in onda sul canale «Real time»

Due "artigiane" in tv

Una prepara cup cake, l’altra cuce abiti nel suo atelier: le sorelle Simioli sono piene di creatività e gusto tanto da essere notate e vincere la puntata del reality «Cortesie per gli ospiti». Entrambe molto conosciute e impegnate nel gestire le attività di tutti i giorni, hanno voluto mettersi alla prova, partecipando alla trasmissione come le "artigiane". Risultato? Si sono molto divertite e hanno pure vinto la puntata.

Le registrazioni in primavera

I tre giudici sono arrivati a Verano Brianza tra la fine di aprile e l’inizio di maggio e sono stati a casa di Silvia, dove si è svolto il pranzo che le ha viste in sfida con altri due concorrenti, Mirko e Pepè, due amici di Parabiago. La puntata è stata vista da tanti amici e conoscenti martedì e non sono mancati i commenti e i complimenti.

