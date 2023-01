Duecentomila euro per sostenere l’efficientamento energetico delle imprese. È il primo risultato del Bando Efficientamento, che era rivolto alle imprese e microimprese del territorio e che si è concluso nei giorni scorsi.

Un esito che, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, è ancora provvisorio, in quando è già stato avviato il percorso che finanziare (reperiti i 30 mila euro necessari) anche le richieste ancora rimaste inevase perché eccedenti le risorse complessive messe a bando.

Nel dettaglio, al bando hanno partecipato 44 imprese del territorio, 37 delle quali finanziate per intero, 1 parzialmente e 6 in attesa di finanziamento.

Del totale delle imprese, otto sono attive nel settore dei servizi, 13 in quello del commercio, 14 nell'ambito della produzione e infine tre sono pubblici esercizi.

Le tipologie di intervento

Le richieste delle imprese hanno riguardato diverse tipologie di intervento: in particolare in tredici hanno richiesto fondi per l'acquisto di apparecchi illuminanti con tecnologie LED; sei per l'acquisto di macchinari e attrezzature di produzione con riduzione dei consumi energetici; in cinque casi sono stati richiesti fondi per impianti fotovoltaici e in altri sette per l'acquisto di caldaie a condensazione e pompe di calore. Infine altre sette imprese hanno richiesto contributi per climatizzazione e recupero di calore.

Finalizzato ad incentivare l’efficienza produttiva delle aziende e, contemporaneamente, a ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive e commerciali, il bando efficientamento segue una analoga iniziativa messa in campo un anno fa, nell’ambito dei ristori successivi all’emergenza Covid, iniziativa che aveva messo 73 mila euro a disposizione delle imprese locali.