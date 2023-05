Duemila chilometri a piedi in Portogallo

Duemila chilometri a piedi lungo la costa del Portogallo. E' l'avventura organizzata dal seregnese Piervittorio Mariani, musicista e titolare del negozio di strumenti musicali "Pm Musica - Tutto chitarra" di via Parini, chiuso nel gennaio del 2020. La partenza nei giorni scorsi insieme a tre amici.

Tre mesi di cammino

Piervittorio Mariani, che ora vive a Canzo, una volta in pensione ha deciso di dedicarsi a un’altra delle sue grandi passioni: il trekking. "Ho pensato di organizzare una “tre mesi” di cammino nel Portogallo del sud insieme ad alcuni amici - ha spiegato il pensionato, partito nei giorni scorsi dall’aeroporto di Orio al Serio alla volta di Faro, capoluogo della regione portoghese meridionale dell'Algarve - Lo avrei fatto anche da solo, ma quando ho esteso l’invito ad alcune persone hanno deciso di aggregarsi. Ne sono contento".

Duemila chilometri a piedi

Insieme al musicista ed ex commerciante ci sono Nadia Colombo di Meda, Egidio Pacchetto di Seregno e Luigi Viganò di Cantù. "Il mio invito è esteso a chiunque voglia partecipare e si può tranquillamente aggregare anche a metà del percorso", spiega Piervittorio Mariani, che ha scelto di percorrere uno dei cammini più belli d’Europa: il Sentiero dei Pescatori, il percorso che in Portogallo costeggia l'Atlantico fino alla estrema punta meridionale. Con lo zaino in spalla il gruppo in media percorre 15 chilometri al giorno, al termine dell'esperienza saranno duemila. "Giorno per giorno facciamo varie tappe a seconda delle possibilità. Ho organizzato tutto io, insieme a un amico". Sono diversi i brianzoli che hanno fatto esperienze simili, leggi qui.

