E' di Limbiate il medico che ha curato Fedez

E’ di Limbiate il medico che il noto rapper Fedez ha citato pubblicamente nei suo ringraziamenti appena è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli-Sacco dopo un ricovero urgente durato nove giorni. Il nome del dottor Marco Antonio Zappa in questi ultimi giorni sta girando per l’Italia, insieme alla notizia del momento.

I ringraziamenti del rapper

"Ringrazio tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori oggi non sarei qui" ha detto Fedez mentre lasciava l’ospedale venerdì accompagnato dalla moglie, Chiara Ferragni, influencer con milioni di followers.

E' direttore della Chirurgia Generale al Fatebenefratelli-Sacco

Classe 1960, il dottor Zappa è professore a contratto e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale presso l’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano ed è specializzato in chirurgia dell’obesità. Da anni ha anche uno studio a Limbiate, in via Turati, al quartiere Villaggio Giovi.

Recentemente ha ricevuto la benemerenza civica

Il professore è stato recentemente insignito della benemerenza civica Ape d’oro durante la cerimonia che si è svolta al teatro comunale la sera del 30 settembre. Un riconoscimento conferito non solo per la brillante carriera e l’indiscussa professionalità che lo ha portato a diventare un punto di riferimento nel campo della medicina, nonché una personalità riconosciuta anche a livello nazionale ed internazionale per i suoi studi, ricerche e attività didattiche.

Elogiate la sua disponibilità ed empatia con i pazienti

La città di Limbiate ha assegnato la benemerenza al dottor Zappa anche perché si tratta di un medico molto apprezzato "oltre che per le competenze, per la sua disponibilità ed empatia nel rapporto con i pazienti. Un riconoscimento speciale ad un uomo che ha trasformato la propria professione in una missione al servizio degli altri" si legge nella motivazione del premio.

Doti umane che sicuramente sono state di grande aiuto per la ripresa del cantante che così ha voluto ringraziarlo pubblicamente.