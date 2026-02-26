E’ già al lavoro il nuovo dirigente dell’Area Governo del Territorio

il sindaco, Carlo Moscatelli, con gli assessori, hanno così commentato l’arrivo di Lauber:

“Diamo il benvenuto all’architetto Lauber all’interno della squadra del Comune di Desio. Il suo profilo, caratterizzato da una solida preparazione tecnica e da una consolidata capacità gestionale, rappresenta un asset fondamentale per il nostro territorio. Siamo certi che la sua visione, maturata in contesti limitrofi e dinamici, saprà dare impulso ai progetti di riqualificazione e sviluppo che abbiamo in programma, garantendo al contempo efficienza amministrativa, vicinanza ai cittadini e ai professionisti del settore”.

Nel corso della sua carriera, l’architetto si è distinto per la capacità di coordinare team multidisciplinari e per l’attenzione alla legalità e alla trasparenza, con azioni incisive nella prevenzione degli abusi edilizi e nella gestione di partenariati pubblico-privati per la realizzazione di opere pubbliche.