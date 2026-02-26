E’ già al lavoro il nuovo dirigente dell’Area Governo del Territorio

Una guida esperta per disegnare la Desio di domani. Ha preso servizio ufficialmente lo scorso 16 febbraio l’architetto Claudio Roberto Lauber, nuovo dirigente dell’Area Governo del Territorio.
Gli obiettivi del Comune
Con la nomina di Roberto Lauber, il Comune di Desio punta a rafforzare le competenze in un settore chiave per lo sviluppo urbano, l’edilizia, il commercio e le attività produttive. Per lui anche un incarico ad interim per quanto riguarda le deleghe relative alla Gestione del Territorio e Patrimonio: si occuperà di lavori pubblici, ecologia, ambiente, mobilità e grandi opere, verde e arredo. Con un’esperienza pluriennale maturata nella Pubblica Amministrazione, tra cui i Comuni di Brugherio e Regione Lombardia, Lauber ha una competenza consolidata nella direzione, programmazione e gestione di temi fondamentali per il territorio quali urbanistica, catasto, controllo attività edilizie e servizi amministrativi.
Le parole degli amministratori desiani
il sindaco, Carlo Moscatelli, con gli assessori, hanno così commentato l’arrivo di Lauber:
“Diamo il benvenuto all’architetto Lauber all’interno della squadra del Comune di Desio. Il suo profilo, caratterizzato da una solida preparazione tecnica e da una consolidata capacità gestionale, rappresenta un asset fondamentale per il nostro territorio. Siamo certi che la sua visione, maturata in contesti limitrofi e dinamici, saprà dare impulso ai progetti di riqualificazione e sviluppo che abbiamo in programma, garantendo al contempo efficienza amministrativa, vicinanza ai cittadini e ai professionisti del settore”.
Il percorso dell’architetto
Laureato in Architettura con indirizzo urbanistico al Politecnico di Milano, Lauber vanta oltre vent’anni di esperienza nella gestione urbana. Tra i suoi principali successi professionali figurano la redazione di varianti generali al Pgt, la digitalizzazione integrale degli archivi edilizi e l’implementazione di procedure innovative per la presentazione digitale delle pratiche. A lui faranno capo le funzioni relative a Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e controllo del territorio, Funzioni Catastali e Sportello Unico Attività Produttive.
Il commento del nuovo dirigente
Nel corso della sua carriera, l’architetto si è distinto per la capacità di coordinare team multidisciplinari e per l’attenzione alla legalità e alla trasparenza, con azioni incisive nella prevenzione degli abusi edilizi e nella gestione di partenariati pubblico-privati per la realizzazione di opere pubbliche.
“Assumo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità – ha commentato Lauber – Desio è una realtà importante con una storia urbana articolata e con potenzialità di sviluppo significative. Il mio impegno sarà rivolto fin da subito all’ottimizzazione delle procedure e al supporto tecnico strategico necessario per tradurre le linee programmatiche dell’Amministrazione in realtà concrete per il governo del territorio, sempre nel segno della sostenibilità e dell’innovazione”.