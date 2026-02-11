E’ in prognosi riservata il 58enne precipitato da un’impalcatura

E’ ricoverato in Neurorianimazione in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza il 58enne che ieri mattina, martedì 10 febbraio 2026, è precipitato da un’impalcatura a Lentate sul Seveso mentre stava lavorando in un cantiere. L’uomo risiede a Cassago Brianza (Lecco).

Grave il 58enne precipitato da un’impalcatura

In base a quanto ricostruito, il 58enne stava lavorando in un cantiere in via Ticino, nella frazione di Camnago, quando poco dopo le 11 è caduto da un’impalcatura per cause ancora da accertare, precipitando da un’altezza di circa quattro metri.

Trasportato in ospedale in codice rosso

Le sue condizioni sono subito apparse gravi per il trauma cranico subito e sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa Alte Groane e un’automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Polizia Locale, Carabinieri e Ats per i rilievi di rito

In via Ticino, per i rilievi di rito, si sono portati gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della stazione lentatese, oltre al personale dell’Ats servizio prevenzione di Desio, a cui spettano gli accertamenti per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.