E luce... sarà. In arrivo una soluzione per la via di Meda al buio da anni

E luce sarà. Finalmente largo Europa di sera non sarà più al buio: a occuparsi del ripristino provvisorio dell’illuminazione pubblica sarà il Comune di Meda, che nei giorni scorsi, tramite i suoi tecnici e gli operatori di «Engie» ha effettuato un sopralluogo sulla strada in centro avvolta nell’oscurità da sette anni.

In arrivo una soluzione per largo Europa, strada al buio da sette anni

E’ quindi in fase di risoluzione una problematica annosa, insorta nel 2018, quando è avvenuta la demolizione dell’ex Eden e degli edifici dell’area privata di circa 4mila metri quadrati tra corso Matteotti e largo Europa, al centro del piano attuativo «Besana 2». Nelle intenzioni dell’ex Amministrazione Caimi (che aveva avviato le trattative con il privato) e di quella attuale (che aveva concluso l’iter con la firma della convenzione), questo progetto avrebbe dovuto cambiare il volto del centro, con spazi residenziali, attività commerciali, verde e parcheggi. La rinascita dell’area degradata, iniziata con l’abbattimento dell’ex Eden, lo storico bar-trattoria demolito nel luglio 2018, si è però stoppata per via di alcune criticità riguardanti la realizzazione dei box interrati.

Cantiere bloccato e la via è rimasta senza luce

E così, a distanza di sette anni, nulla è stato fatto e del tanto atteso progetto immobiliare non si è vista nemmeno l’ombra. A questo problema si è però aggiunto un grosso disagio per i residenti: con la demolizione erano infatti stati rimossi anche gli impianti di illuminazione pubblica attaccati agli edifici abbattuti, in vista della futura riqualificazione dell’area. Ma il progetto si è bloccato e i punti luce non sono stati ripristinati. Attualmente sulla strada c’è un solo lampione, «che però non fa nemmeno così tanta luce», hanno sottolineato i residenti. Una situazione insostenibile che a dicembre aveva spinto qualcuno, esasperato, ad attaccare alcuni cartelli su muri e cancelli della via, con la scritta «Largo Europa al buio da anni, svegliaaaa!».

Interverrà il Comune

Il sindaco Luca Santambrogio aveva sollecitato più volte la proprietà a posizionare un’illuminazione provvisoria, dei semplici pali in legno con un punto luce.