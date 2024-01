E' nata l'associazione Sottinsù

E' nata "Sottinsù", un'associazione culturale con l'obiettivo di guardare l'arte da un altro punto di vista, quello dei bambini. Socia fondatrice e presidente è Chiara Delmiglio, originaria di Triuggio, guida turistica e fornitore ufficiale dei servizi didattici della mostra "Mirò - La poesia delle forme" ospitata al Belvedere della Reggia di Monza.

L'associazione Sottinsù

"Siamo cinque colleghe e amiche, tutte professioniste del settore, che hanno un compito ben preciso: lasciar entrare i bambini nel mondo dell'arte e accompagnarli attraverso esso, mano nella mano, fianco a fianco, senza lasciare indietro nessuno. E in un mondo come quello dell'arte in cui c'è molta concorrenza e non si scommette su lavoro di squadra, noi siamo entusiaste di collaborare e confrontarci col rispetto che ci ha sempre caratterizzato. Perché l'unione fa davvero la forza".

Primo traguardo? La mostra di Mirò

"Siamo fornitori ufficiali dei servizi didattici della mostra ""Mirò - La poesia delle forme" ospitata al Belvedere della Reggia di Monza - spiega Chiara Delmiglio - Ci occupiamo di percorsi guidati e laboratori per scuole di ogni ordine e grado, visite in mostra per adulti, aziende e turni fissi ad aggregazione. Siamo quattro guide turistiche abilitate e un'operatrice didattica museale. Ci tenevamo a costruire qualcosa di importante sul territorio".

Wee Art Tour

Chiara Delmiglio è fondatrice anche del progetto Wee Art Tour: "Sono guida turistica abilitata e operatrice didattica. Dopo la laurea specialistica in Storia e Critica dell'Arte ho deciso di lasciarmi catturare e avvolgere dal mondo dei musei, delle mostre e dei viaggi culturali, strutturando percorsi e visite guidate per adulti e offerte didattiche per scuole e non solo. La mia passione più grande? La Scozia, ed è per questo che ho scelto questo nome. Wee in gaelico scozzese significa "piccolo", e questo è il mio desiderio: organizzare visite guidate e viaggi culturali per un piccolo gruppo di persone, in modo da creare anche un legame tra i partecipanti".

L'arte come collante

Arte come collante: "Mi è sempre piaciuta questa frase - spiega Chiara Delmiglio - Gli obiettivi che mi pongo durante le mie visite guidate sono pochi, ma buoni. Di sicuro c’è il desiderio che usciate dalle sale di un museo ricordando qualcosina tra le mille parole che vi hanno avvolto, c’è la speranza che alla mostra ci ritorniate, c’è l’augurio che vi prenotiate per altri appuntamenti. Ma, cosa per me ancora più importante, esiste la speranza che la visita guidata vi permetta di relazionarvi con gli altri fruitori, costruendo una grande rete relazionale. Questo obiettivo con le classi è abbastanza semplice da realizzare, perché i visitatori sono già parte di un sistema di relazioni".

Un Open day per i docenti

L'associazione ha di recente organizzato un Open day riservato ai docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Vi hanno aderito 45 docenti provenienti anche da fuori Provincia. "Abbiamo spiegato la nostra idea di laboratorio esperenziale in base alle fasce d'età - spiega Chiara Delmiglio - I docenti ne sono rimasti entusiasti e già ci stanno contattando per organizzare le visite guidate. Nasciamo per progettare didattica museale con l'obiettivo di avvicinare le persone all'arte.