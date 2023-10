E ora chiamatelo don.... festa a Paina per il nuovo diacono

Grandi e mozioni e tanta gioia a Paina di Giussano per Michele Ascari, che sabato 30 settembre è diventato diacono. Dopo la cerimonia in Duomo a Milano, con l’arcivescovo Delpini, per lui è stata organizzata una grande festa nella sua parrocchia a Paina.

Cerimonia di diaconato, in Duomo

Familiari, amici e tanti parrocchiani hanno voluto festeggiare il giovane di Paina, 36 anni, che sabato, in Duomo a Milano, è diventato diacono e che ora è don Michele Ascari. Dopo la solenne cerimonia presieduta dall’arcivescovo Delpini, che ha ordinato 16 nuovi diaconi, è esplosa la gioia e l'allegria fuori dal Duomo con striscioni e cori degli amici.

Festa in oratorio

In molti hanno voluto seguire l’evento, condividendo con lui, l’ultimo passaggio, prima dell’ordinazione sacerdotale che avverrà a giugno del 2024. L’hanno festeggiato fuori dal Duomo, con striscioni e un grande calore, al termine della funzione e poi ancora in oratorio, sabato sera e domenica subito dopo la messa nella chiesa di Paina. Don Michele ha infatti concelebrato la funzione e recitato l’ omelia. E al termine, fedeli e amici hanno brindato con un piccolo rinfresco. La festa è poi proseguita anche in oratorio, con diversi momenti di condivisione.

A giugno l'ordinazione sacerdotale

Una grande gioia per tutta la frazione e ovviamente per la famiglia, molto conosciuta a Paina. Ultimo atto prima dell'ordinazione sacerdotale. Don Michele infatti sta vivendo l’ultimo passaggio prima del presbiterato, cioè del giorno in cui verrà nominato sacerdote, già fissato per sabato 8 giugno 2024.