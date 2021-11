Covid-19

Preoccupazione nella sede di via San Pietro di Desio.

E' ricoverato per Covid-19 un frequentatore del Centro ricreativo Il Girasole. Grande preoccupazione nella sede di via San Pietro a Desio.

Un frequentatore del Centro ricreativo Il Girasole è ricoverato per Covid-19: un brutto colpo per la sede di via San Pietro, che da poco ha aperto di nuovo e attivato tutte le attività. Venerdì c’era una grande preoccupazione nelle sale del Girasole per l’80enne positivo al Coronavirus che si trova ricoverato all’ospedale. Una notizia che ha che ha colpito in modo particolare i frequentatori.

Un uomo socievole

Ci hanno descritto il desiano come un uomo socievole, che ama passare il tempo con i suoi compagni di attività. Preventivamente sono stati anche sospesi i tavoli per il gioco delle carte: anche il neo sindaco Simone Gargiulo avrebbe dovuto far visita agli anziani del centro Il Girasole, ma alla notizia di questo contagio, l’incontro è stato posticipato.