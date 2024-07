Torna in funzione la casetta dell'acqua di Cavenago che era ferma di diverso tempo dopo essere stata vandalizzata. Si tratta del chiosco di piazza Europa che ora è tornato a spillare acqua e che si aggiunge a quello inaugurato lo scorso maggio in via Campagna.

E' tornata a funzionare la casetta dell'acqua di Cavenago che era stata vandalizzata

La struttura di piazza Europa dopo le attività di riparazione, commissionate da BrianzAcque, e l'installazione del nuovo impianto di videosorveglianza del Comune di Cavenago, è tornata ad aprire i battenti.

Le casette, disponili tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, erogano acqua nelle versioni liscia e gasata, fresca e a temperatura ambiente. I prelievi di acqua sono liberi e gratuiti, mediante l'utilizzo dell'apposita tessera magnetica acquistabile, al costo di 3 euro, attraverso il totem posizionato in Municipio, ingresso largo della Repubblica. La card può essere utilizzata per prelevare acqua in tutte le oltre cento casette presenti nei comuni della provincia di Monza e della Brianza.

L’acqua dei chioschi è la stessa che esce dal rubinetto di casa attraverso la rete dell’acquedotto. Viene monitorata, tenuta sotto controllo dai tecnici dell’ATS di competenza, e “certificata” da stringenti e puntuali analisi eseguite dai laboratori aziendali a cadenza mensile. Per conoscere la composizione dell’H2O e i consumi di ogni singola postazione, basta collegarsi sul sito dell'azienda pubblica al link: https://www.brianzacque.it/it/case-dellacqua.