E' Vergo Zoccorino la regina del Palio delle frazioni

E’ Vergo Zoccorino la frazione vincitrice del Palio di Besana. Ieri, domenica 18 luglio 2021, i padroni di casa si sono imposti sugli avversari dopo tre giorni di gare disputate negli spazi dell’oratorio di viale Rimembranze messi gentilmente a disposizione dalla Comunità pastorale. La medaglia d’argento è andata a Montesiro mentre quella di bronzo a Villa Raverio.

Vergo Zoccorino trionfa

Si è chiusa così l’edizione 2021 della manifestazione, una tradizione finita nel cassetto e rispolverata quest’anno da un bel gruppo di ragazzi - Giulia Dolcini, Gaia Beretta, Davide Bruscagin, Marco Maggioni, Luca Pozzuoli, Francesco Torriani, Emanuele Villa, Francesco Cereda ed Emma Pellizzoni -, supportati dalla Parrocchia, dal Comune e dal Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) che ha garantito l’assistenza sanitaria da venerdì sera e fino a ieri, domenica.

Giovani protagonisti

Proprio i giovani sono stati i protagonisti assoluti del Palio, dell’organizzazione così come delle cinque squadre scese in campo (avrebbero dovuto essere sette, come le frazioni besanesi, ma Calò e Cazzano non si sono presentate ai nastri di partenza).