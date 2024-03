Ecco chi è il nuovo comandante della Polizia locale di Arcore

Nemmeno il tempo di ufficializzare la revoca dell'incarico di comandante a Marco Bergamaschi da parte del sindaco di Arcore Maurizio Bono che l'Amministrazione comunale ha già individuato colui prenderà il timone del comando di via Corridoni a partire dal primo aprile e per i prossimi mesi, fino al 30 giugno (successivamente sarà più che probabile una proroga).

Stiamo parlando dell'attuale comandante della Polizia locale di Caponago Gabriele Garberoglio, 52 anni. Quest'ultimo, ricordiamo, ha iniziato il suo percorso in Polizia stradale ad Alessandria. Successivamente è entrato nel corpo della Polizia locale prima a Grezago e poi ad Agrate Brianza. Dal 2019 è alla guida del comando di Caponago.

Garberoglio è laureato in Scienze Ambientali e laureando in Criminologia.

Garberoglio si dividerà tra Arcore e Caponago

Spinto da una forte propensione alla tutela dell’ambiente e dell’habitat in cui vivono i cittadini, Garberoglio ha maturato esperienza nel campo dell'informatica e della videosorveglianza. Qualche anno fa il comandante ha conseguito la patente per l’utilizzo anche in zone e contesti critici dei droni professionali particolarmente adatti per impieghi in eventi calamitosi per ricercare persone disperse in boschi, fiumi, torrenti e canali con presenza di acqua.

Il comandante Garberoglio ha già comunicato all'Amministrazione comunale arcorese la propria disponibilità a trasferirsi in città seppur "a scavalco" per un totale di 12 ore settimanali, in aggiunta alle mansioni che Garberoglio continuerà a svolgere a Caponago.

Alle selezioni del nuovo comandante, iniziate nel pomeriggio di lunedì scorso, si sono presentati in tre: oltre a Garberoglio anche i comandanti di Bellusco e Carugate. Alla fine la scelta del sindaco Bono e dei membri dell'Esecutivo è ricaduta sul numero uno della Polizia locale caponaghese.

Bergamaschi rimarrà come ufficiale

La notizia della revoca di Bergamaschi dal suo incarico di comandante è iniziata a girare nei giorni scorsi. Una frattura, quella tra l'ex comandante e l'Esecutivo, che si è consumata fin dall'inizio della nuova legislatura targata centrodestra. Una serie di divergenze di vedute con la Giunta talmente aspre che hanno portato il sindaco a prendere la clamorosa decisione.

Il funzionario, ricordiamo, è stato destituito dopo ben 28 anni trascorsi alla guida dei vigili arcoresi. La clamorosa revoca di quella che tecnicamente viene definita come la "posizione organizzativa" è stata notificata all'ormai ex comandante ad inizio settimana. Bono ha convocato per martedì prossimo una conferenza stampa per presentare il nuovo comandante della Polizia locale Garberoglio in Municipio.

Prima di arrivare ad Arcore fu capo dei vigili a Bellusco

Bergamaschi, ricordiamo, dopo alcune esperienze lavorative come operaio e promotore finanziario, a cavallo tra il 1995 e il 1996 guidò la polizia locale di Bellusco.

Successivamente entrò nella pubblica amministrazione arcorese esattamente il primo dicembre del 1996 con il ruolo di funzionario capo del Servizio di Polizia locale con funzioni di comandante. Tolta la posizione organizzativa (e, di conseguenza, una cospicua diminuzione dello stipendio) Bergamaschi rimarrà nel comando di via Corridoni nel ruolo di ufficiale.