Ecco come sarà la nuova rotonda a "fagiolo" tra via Roma e via Casati

Sono anni se non decenni che se ne parla. Finalmente sembra essere arrivato il momento buono per la realizzazione della nuova rotonda all’incrocio tra la via Roma e la via Casati, ad Arcore.

Uno snodo viabilistico, uno dei più importanti e pericolosi della città, che ad oggi viene regolato dal semaforo. I lavori, per stessa ammissione dell’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Belotti, partiranno per l’estate. Il progetto preliminare è stato approvato in Giunta poco prima di Natale.

Opera finanziata dalla Regione

L’opera, ricordiamo, sarà finanziata da Regione Lombardia per 450mila euro mentre 20mila li metterà direttamente il Comune: una conquista ottenuta dall’Amministrazione Bono poche settimane dopo l’elezione, nel 2021, all’interno del bilancio di Regione Lombardia. La posizione complessa dell’incrocio e la mancanza di spazi hanno rallentato la progettazione che, però, è finalmente arrivata al termine, come ha sottolineato l’assessore.

"Abbiamo avuto bisogno di un pòdi tempo per la progettazione – ha dichiarato Belotti - Proprio gli spazi risicati ci impongono lo spostamento della storica edicola. Insieme ai tecnici abbiamo ragionato a lungo su come sfruttare al massimo lo spazio disponibile e alla fine abbiamo deciso che la collocazione più razionale, visti anche i raggi di curvatura, è quella della ribattezzata rotonda a fagiolo. Ora però il progetto è pronto e nel giro di breve dovrebbe essere approvata anche la versione esecutiva".

La rotatoria avrà una conformazione ovale

Dunque come confermato dall’assessore la rotatoria avrà una conformazione ovale e l’intento dichiarato della Giunta è quello di poter snellire sempre più soprattutto il traffico negli orari di punta lungo la Statale 36, quella che collega Usmate con Monza.

"Ovviamente verrà rimosso il semaforo all’incrocio tra via Roma-via Casati per fluidificare il traffico - ha concluso Belotti - Per l’estate prevediamo che possa iniziare la cantierizzazione".

L'edicola verrà spostata