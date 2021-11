Ecco Renata, la cucciola di pantera "battezzata" dai giovani calciatori nerazzurri

Tifosa speciale

E' stato il Settore giovanile dell'Ac Renate a proporre il nome della nuova arrivata al parco faunistico «Le Cornelle»

Da oggi l’Ac Renate può contare su una tifosa davvero, ma davvero speciale. Una cucciola di pantera nera venuta alla luce nel parco faunistico «Le Cornelle» di Valbrembo, nella Bergamasca.

Renata è il nome più gettonato

La direzione del giardino zoologico aveva indetto nei giorni scorsi un concorso per scegliere il nome da dare alla nuova arrivata: una cucciola di pantera nera. Un’occasione da non perdere per i calciatori nerazzurri che devono proprio all’animale il loro soprannome (le pantere). Ecco allora che il Settore giovanile della società calcistica ha proposto il nome Renata, risultato il più votato sui social.

Sbaragliata la concorrenza

Renata se l'è dovuta vedere con altri dieci nomi in gara: Grace, Perla, Cloud, Lulù, Diana, Kali, Pepita, Felicity, Astrid e Fiona ma per gli internauti non c'è stata storia: il nome più gettonato è risultato essere quello proposto dalle "panterine" renatesi.