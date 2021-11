Renate avanti tutta: vittoria anche a Gorgonzola

Calcio - Serie C

Stavolta il gol all'attivo è uno solo, ma basta ai brianzoli per restare al secondo posto

Decima vittoria stagionale per il Renate di Roberto Cevoli.

Decide Maistrello

Uno dei derby lombardi viene apparecchiato per due commensali con l'umore agli antipodi. Il Renate sta volando, secondo alle spalle del SudTirol, mentre la Giana, che ha appena cambiato l'allenatore (Matteo Contini al posto di Oscar Brevi) naviga nelle ultime posizioni della classifica. Alla fine sono proprio le Pantere a esultare, grazie al gol segnato nel primo tempo da Tommy Maistrello, arrivato già a quota 7 centri in campionato. Pur in una giornata non scintillante sul piano offensivo, i brianzoli non mancano l'appuntamento con la vittoria e restano così all'inseguimento della capolista.

Il tabellino

GIANA ERMINIO-RENATE 0-1

Rete: 33' Maistrello.

Giana: (4-3-3) Zanellati; Pirola, Bonalumi, Magli, Colombini; Ferrari (31' st Cazzola), Acella (1' st Vono), Pinto; Tremolada, Perna (31' st Corti A.), D'Ausilio (41' st Corti N.). A disp. Avogadri, Casagrande, Caferri, Carminati, Gulinelli, Messaggi, Palazzolo, Perico. All. Contini.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri, Tedeschi (41' st Ferrini), Silva, Ermacora; Ranieri, Celeghin (41' st Esposito G.), Baldassin (15' st Marano); Galuppini; Maistrello (27' st Rossetti), Chakir (27' st Morachioli). A disp. Albertoni, Moleri, De Meo, Merletti, Rosa, Sala, Sarli. All. Cevoli.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Note: ammoniti Acella (G), Baldassin (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite della 15esima giornata: SudTirol 37, Renate 32, Padova 30, Feralpi Salò 29, Albinoleffe 22, Juve U23 21, Pro Vercelli e Triestina 20, Trento 19, Virtus Verona, Lecco e Piacenza 17, Seregno, Pergolettese e Fiorenzuola 16, Pro Patria 15, Legnago e Mantova 14, Giana e Pro Sesto 12 (Legnago-Triestina si gioca lunedì sera). Il prossimo impegno per il Renate - domenica prossima - sarà sul campo del Mantova.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 23 novembre ampio servizio dedicato alla partita del Renate e al campionato di serie C, oltre a notizie e cronache dai campionati dilettantistici - dalla serie D fino alla Seconda categoria.