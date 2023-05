Ecfop compra l'ex storica azienda di cornici e si amplia

Una realtà in continua espansione, che ormai ha scelto Velasca come sua casa. Ecfop, la scuola professionale che da anni si è insediata nell’ex scuola elementare di Velasca di Vimercate, avrà presto una nuova sede nella frazione.

Una seconda sede per la scuola professionale

E’ in fase di completamento infatti l’acquisto della storica sede di "Italcornici", in via Velasca, azienda che ha chiuso i battenti nel 2019.

Dodici classi e un nuovo corso di florovivaista per ragazzi con disabilità

Una grande struttura con ampi spazi all’esterno dove "Ecfop" si insedierà con ben 12 nuove classi. L’intento è quello di ampliare ulteriormente gli spazi destinati al corso di operatore informatico e grafico, ma anche e soprattutto avviare un nuovo corso professionale di florovivaista pensato in particolare per ragazzi con disabilità.

A breve verrà quindi completata l’acquisizione che consentirà di dare una nuova destinazione ad un’area dove si era ipotizzato originariamente un nuovo insediamento residenziale.

Nuova sede dal 2024-2025