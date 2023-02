Ecomafie e caporalato: a Cesano Maderno il convegno di Brianza SiCura

L’assemblea di Brianza SiCura sarà dedicata al fenomeno delle ecomafie e del caporalato. L’incontro, patrocinato dal Comune, è in agenda per le 21 di martedì 14 febbraio a Palazzo Arese Borromeo.

Ecomafie e caporalato: convegno di Brianza SiCura

Il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione si attua anche gettando luce su una realtà che in molti non sospettano: il caporalato e le ecomafie esistono e minacciano la legalità anche in Lombardia e in Brianza. Il tema sarà affrontato nel corso dell’assemblea di Brianza SiCura, organizzazione di volontariato impegnata contro la mafia e la corruzione. Cesano Maderno, che aderisce a Brianza SiCura, ha patrocinato l’evento e ospita l’assemblea a Palazzo Arese Borromeo (Sala Aurora) nella serata di martedì 14 febbraio (ore 21).

Ospite Marco Omizzolo

Un appuntamento che mette a fuoco il preoccupante fenomeno delle ecomafie e del caporalato in Lombardia grazie all’intervento del sociologo Marco Omizzolo dell’Università La Sapienza di Roma, autore di “La quinta mafia”. Omizzolo è un esperto delle mafie agroalimentari e ha realizzato importanti inchieste anche infiltrandosi tra i lavoratori arruolati dai “caporali” nei territori considerati tradizionalmente più a rischio. Ma anche la Lombardia è interessata dal fenomeno, avendo un ruolo primario nella produzione agricola nazionale ed essendo quindi una realtà appetibile per la criminalità organizzata.

“Sono orgoglioso che la nostra città ospiti questo incontro - dice il sindaco Gianpiero Bocca - Siamo portati a pensare alle ecomafie e al caporalato come a fenomeni criminali che riguardano altre aree del Paese. Invece scopriamo che anche il nostro territorio è interessato da forme di illegalità nel settore agroalimentare. Lo sfruttamento dei lavoratori è qualcosa che ci colpisce profondamente scontrandosi contro i nostri valori più radicati, come quello del diritto ad un lavoro dignitoso. La stessa parola caporalato fa invece pensare a forme di sfruttamento lesive dei più elementari diritti umani. A questo si associano altri reati come la contraffazione alimentare, la gestione del trasporto e della logistica, l’evasione contributiva. Tutto questo genera un enorme giro d’affari illegali e impoverisce la nostra economia. La nostra città è sensibile al tema della legalità. Abbiamo da poco destinato ad un progetto per giovani con disabilità un appartamento in via Battisti confiscato alla criminalità organizzata. Diffondere conoscenze e informazioni che aiutano a far crescere una consapevolezza diffusa tra i cittadini è fondamentale. Ringrazio Brianza SiCura e tutta la mia Giunta per le numerose iniziative programmate su questo tema e che seguiranno

all’assemblea”.

Fenomeni di illegalità da contrastare

L’assessora alla Trasparenza e Legalità, Cinzia Battaglia, ha voluto evidenziare l’importanza “di momenti di confronto e discussione su un tema che vede intrecciati sia la questione ambientale che quella dello sfruttamento lavorativo, ponendo in essere azioni di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani. Grazie a questi appuntamenti si possono comprendere appieno questi fenomeni di illegalità, studiandone l’evoluzione ma anche gli strumenti per contrastarli”. L’assessora alla Cultura Martina Morazzi sottolinea l’aspetto dell’educazione al consumo informato: