Ecuosacco a Vimercate: dopo che l’esecutivo di Palazzo Trotti ha deliberato la proroga del progetto che conferma come principale obiettivo l’aumento della percentuale di raccolta differenziata, l’ufficio ecologia è impegnato con l’organizzazione della distribuzione dei contenitori e dei sacchi per le utenze non domestiche.

Ecuosacco a Vimercate: parte la distribuzione per le utenze non domestiche

Con questo sistema, che vede ecuosacchi ed ecuobox dotati di tag RFID passivi, è possibile rilevare la misurazione del rifiuto indifferenziato conferito da ciascun contribuente TARI tramite appunto la rilevazione del numero dei conferimenti per singolo contribuente.

Come sarà effettuata la distribuzione

La distribuzione dei contenitori o di ecuosacchi grigi per le utenze non domestiche sarà così effettuata:

alle utenze non domestiche in stabili fino a 40 utenze sarà consegnato un ecuocontenitore in comodato d’uso gratuito dotati di tag RFID;

mentre prossimamente sarà prevista una distribuzione di ecuosacchi grigi da 30 litri dotati di tag RFID alle utenze non domestiche in stabili con più di 40 utenze secondo questa modalità:

Appuntamenti per il ritiro

Per il ritiro della propria dotazione è necessario inviare una mail all’ufficio ecologia all’indirizzo

ecologia@comune.vimercate.mb.it, in modo tale da ricevere la data e l’orario dell’appuntamento per il ritiro presso il magazzino comunale di via D. Chiesa, 5 (Vimercate sud).

Se si ritiene che le dotazioni indicate non siano sufficienti è possibile richiedere un ulteriore fornitura secondo i seguenti costi: secchio 40 litri 15 €; bidone 120 litri 45 €; bidone 240 litri 90 € e cassonetto 1.100 litri 360 €.

Pagamenti

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il portale dei servizi online disponibile a questo indirizzo web:

https://vimercate.comune-online.it/ sezione pagamenti>>effettua un pagamento spontaneo>>ecologia-igiene

ambientale (indicando nella causale la richiesta di dotazione aggiuntiva)

Una volta effettuato il pagamento inviare una mail all’ufficio ecologia per ricevere comunicazione circa il giorno e l’orario dell’appuntamento.

Sono esclusi da questa distribuzione le utenze non domestiche delle Torri Bianche, quelle in stabili con meno di 40 unità e le utenze non domestiche che versano un importo annuale della TARI superiore a 4.000 euro che saranno contattate direttamente dall’ufficio ecologia.