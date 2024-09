Il 9 settembre , presso il Comune di Arcore, apre il Punto di Facilitazione Digitale, con l'obiettivo di supportare principalmente tramite assistenza personalizzata i cittadini che desiderano migliorare le proprie competenze digitali. Il Punto offre servizi di facilitazione e/o educazione digitale in presenza e online.

Educazione digitale per i cittadini: ad Arcore apre uno sportello dedicato

Il servizio è gratuito e svolto grazie alla presenza di un “facilitatore digitale”, specifica figura professionale formata per offrire assistenza gli utenti nell’accesso a servizi digitali pubblici e privati, per esempio nella ricerca di informazioni sul sito del Comune o su altri siti istituzionali, nell’utilizzo dello Spid e/o della carta d’identità elettronica CIE per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico o alla piattaforma Inps, nell’utilizzo della posta elettronica, di app di messaggistica istantanea e social network, dell'home-banking, negli acquisti on-line di prodotti e servizi, nella ricerca di offerte di lavoro. Sarà possibile ottenere informazioni sul corretto utilizzo di Internet e delle tecnologie digitali (anche con riferimento ai temi delle fake-news e della protezione della privacy) o sull'utilizzo dello smartphone.

Capofila del progetto, finanziato da Regione Lombardia, è Afol Monza e Brianza.

I punti di facilitazione in Brianza

Sono 12 i Punti di Facilitazione Digitale previsti nei 10 Comuni della provincia di Monza e Brianza che hanno aderito all’iniziativa (Monza, Arcore, Concorezzo, Burago di Molgora, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Seregno, Ceriano Laghetto e Villasanta), con sede negli Sportelli Lavoro gestiti da Afol, negli spazi messi a disposizione dalle stesse Amministrazioni o dagli altri enti/associazioni partner.

Il progetto è indirizzato a giovani (over 16 anni) e adulti a rischio di esclusione digitale, con lo scopo di aumentare le loro competenze digitali di base.

Giorni e orari di apertura ad Arcore

Il Punto di Facilitazione Digitale del Comune di Arcore

Il Punto è aperto – previo appuntamento - lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 - 13.00 , in Via Monte Grappa 3, nei locali già dedicati allo Sportello Lavoro Afol (fronte URP).

Il punto di facilitazione è inoltre contattabile via mail all’indirizzo digitale.arcore@afolmb.it

Arcore – Via Monte Grappa 3

mail: digitale.arcore@afolmb.it

Orari di apertura:

Lunedì 9:00 – 13:00

Martedì 9:00 – 13:00

Venerdì 9:00 – 13:00

A breve sarà disponibile anche un contatto telefonico diretto.

Per prenotare

È possibile prenotare il primo appuntamento visitando il sito internet di Afol Monza e Brianza In caso di necessità, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione per la prenotazione dell’appuntamento (t.0396017325/326).