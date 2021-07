Elezioni a Vimercate e ad Arcore, Italia Viva: "Né con il centro destra né con il centro sinistra"

Elezioni a Vimercate e ad Arcore, Italia Viva: "Né con il centrodestra né con il centrosinistra".

Questo il contenuto del comunicato diffuso nelle scorse ore dai coordinatori provinciali del partito, Alberto Pilotto e Francesca Pontani, in vista delle elezioni amministrative del prossimo autunno.

Facendo riferimento ad alcuni articoli di stampa, il comunicato chiarisce che:

"Il Coordinamento provinciale di Italia Viva Monza e Brianza smentisce quanto scritto negli articoli su possibili liste nelle Amministrative del 2021 e comunica che nelle città di Arcore e Vimercate Italia Viva non parteciperà con una propria lista o col proprio simbolo né in appoggio al centro destra né in appoggio al centro sinistra. Riteniamo infatti che per il nostro partito appena nato durante un periodo complesso per l'emergenza sanitaria sia prematuro partecipare ad amministrative nelle città che andranno al voto in autunno. Eventuali candidature di iscritti a Italia Viva in qualsiasi lista saranno esclusivamente a titolo personale. Valuteremo in seguito se esprimere la nostra posizione ufficiale sui candidati sindaci ai possibili ballottaggi".