Elezioni comunali: il monito della Sinistra per Desio

Elezioni comunali a Desio, la Sinistra per Desio si fa sentire, boccia il governo di Centrodestra e, richiamando il Centrosinistra, si dice "attenta" rispetto "ad allargamenti che vadano a minare i valori di partecipazione, trasparenza, condivisione che hanno sempre caratterizzato la Sinistra e il Centrosinistra, presenti nelle due scorse Amministrazioni di Centrosinistra". Al momento la lista sta ancora dialogando con le forze locali e nazionali con l'obiettivo di riunire tutte quelle forze che si riconoscono nella Sinistra, per far sì che questa città mantenga i valori importanti della Sinistra".

La Sinistra per Desio si fa sentire

"Non crediamo che a Desio, ci sia una situazione emergenziale, una 'drammatica emergenza' che richieda un superamento delle identità̀ politiche degli schieramenti tra Sinistra e Destra, tra Centrosinistra e Centrodestra. Non vediamo nessuna calamità naturale, terremoto o inondazione, che possa giustificare una tale interpretazione della realtà - affermano gli esponenti della Sinistra per Desio - Prova ne è che le associazioni desiane sono vive e vitali ed hanno proposto attività ed eventi anche in questi ultimi tre anni".

"L'incapacità politica del Centrodestra"

Per la lista civica che nel 2021 si era candidata nella coalizione di Centrosinistra, "l'attuale situazione politica desiana evidenzia solamente la grande incapacità̀ del Centrodestra desiano ad amministrare la città. I partiti di Centrodestra stanno insieme solo per meri giochi di potere tra i vari gruppi contigui a specifici interessi e non hanno mai saputo amministrare la città. Ancora prima dell'indagine Infinito, ricordiamo che per ben due volte le Amministrazioni di Centrodestra sono finite prima del termine con il commissariamento".

"Serve un programma chiaro e fortemente connotato politicamente"

Rispetto al futuro e alle imminenti elezioni Amministrative, che decideranno il prossimo sindaco di Desio, la Sinistra per Desio afferma: "Crediamo invece sia necessario un programma chiaro e fortemente connotato politicamente secondo i valori di partecipazione, egualitarismo e solidarietà, che da sempre hanno caratterizzato la Sinistra e il Centrosinistra. Trasparenza, identità e condivisione dei programmi, coerenza e cooperazione tra le persone chiamate a realizzare il programma, sono valori presenti nelle due scorse Amministrazioni di Centrosinistra. Oggi saremo molto attenti e cauti ad allargamenti che minano tali valori".

Campagna elettorale: sabato si presenta il Polo civico

Per quel che riguarda la campagna elettorale in corso, domani, sabato 1 marzo, il Partito democratico in una conferenza stampa annuncia importanti comunicazioni, mentre nel pomeriggio si presenterà in modo ufficiale il Polo civico, che raccoglie le liste già nella coalizione del Centrosinistra, Desio Viva e Desio Libera, ma non solo. Un progetto a cui hanno aderito anche gli Attivi per Desio, oltre che l'ex presidente del Consiglio, Fabio Arosio, "un'alleanza ampia per rilanciare Desio, che riunisce forze progressiste del Centrosinistra con il Centrodestra moderato, al di là delle divisioni ideologiche". Per quel che riguarda il Centrodestra, è stato commissariato il Circolo di Desio di Fratelli d'Italia, con Lega e Forza Italia al lavoro per presentarsi uniti in coalizione.